Ex acusa de violencia doméstica a José Manuel Figueroa, hermano de Juliancito

A sus 45 años, la vida del cantante José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian y hermano de Juliancito, ha tenido varios episodios dolorosos y trágicos, relacionados con él o su familia.

En estos días, Farina Chaparro, la exnovia lo acusó públicamente de abuso físico. Fue a través de unos videos en los que se deja evidencia del maltrato que la modelo sufrió mientras era pareja del hijo de Joan Sebastian.

Uno de los videos que se filtraron fue grabado por el cantante, aparentemente con la finalidad de burlarse de la situación.

“Así llorando quiero que me grabes, que estoy cansada de cada humillación. Tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme”, dijo la modelo entre lágrimas.

Además, señalando las heridas en su cuello le reclama: “Este golpe me lo hiciste a los 10 minutos de haber llegado”.

A través de sus redes sociales, la modelo ya había dejado imágenes con las que dejaba claro que no interpuso una denuncia, pero ahora fueron revelados los videos en el programa Sale el sol.

En su Facebook también ha puesto algunas imágenes en las que señala una campaña de difamación como parte de la violencia de género que se crea de parte de un abusador y dijo que confía en la investigación que se está llevando a cabo.

“El dinero es lo de menos. Quien me conoce no me conoce como una interesada, sino ¡todo lo contrario!”, escribió Farina.

Aunque el intérprete de regional mexicano no se ha pronunciado al respecto, en uno de los videos se le escucha reírse de los reclamos de su novia, quien enojada le dice: “Ya no puedo más”. “No te vayas a enojar... pero si mis fans ven este video, se van a burlar de mí. Quiero que sepas que este es el mejor TikTok que he visto en mi vida”, dijo José Manuel.

Las publicaciones de Instagram de ella, en las que se le ve disfrutando de las instalaciones del rancho de él en Juliantla, son las que dan cuenta de la relación sentimental que tuvieron ambos, aunque nunca se hizo oficialmente pública.

Vida de escándalos

El cantante tenía 22 años cuando tuvo su primer escándalo. Tras salir de un salón de baile en la colonia Guerrero, junto con su novia, Lilian Elizalde, quien era conductora de televisión, aparentemente habían discutido y entonces ella toma el auto, pero después se impactaron contra una cortina de hierro y ella falleció, José Manuel sufrió heridas.

Su relación con Ninel Conde acaparó titulares. Ella lo acusó de infiel y reconoció que había actitudes de codependencia y celos por eso, dijo, que vivió una relación tóxica con el hijo del Poeta del Pueblo.

En 2019 trascendió que José Manuel Figueroa y Julián, el hijo de Maribel Guardia, se reconciliaron durante un homenaje a su padre, ya que ambos hermanos se habían mantenido distanciados.

En una entrevista con Suelta la Sopa, Julián dijo que mientras que él se refería a él como hermano, José Manuel los llamaba hermanastros y que tenían diferentes puntos de vista.