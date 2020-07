Al principio fue muy duro, tenía muchos clientes de entrenamiento personal a domicilio y cuando inició lo de la pandemia todo se vino abajo por las medidas sanitarias. Entonces me puse a vender equipo de ejercicios y eso me sostuvo bastante, también me ayudaron los programas de entrenamiento que he hecho y me fue muy bien, los vendí durante dos meses, pero al tercer mes me hackearon las redes y eso me golpeó mucho porque tenía bastante gente, casi cincuenta mil seguidores, me bloqueé totalmente y además esa misma semana me chocaron y sentí que todo se me vino abajo.