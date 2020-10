“El proyecto se llama Sólidos, porque así es como me siento ahora. Luego de un año de haber salido del hospital, ya me siento cien por ciento recuperado. Todavía tengo que cuidarme y asistir a controles, pero entrenar es algo que siempre me ha gustado y ahora que lo puedo volver a hacer quiero que la gente vea que a través del deporte pueden tener una mejor calidad de vida”, mencionó el exbailarín.