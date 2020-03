Hola mi gente linda feliz inicio de semana a tod@s, mi nombre es Jason González y hace 1 año viví uno de los momentos más difíciles de mi vida cuando fui diagnosticado de un trastorno en la sangre llamado Púrpura (PTT) y fui ingresado de emergencia y con un shock hemorrágico al hospital de Heredia donde estuve internado por 4 meses y me sometieron a 4 operaciones y fue gracias a Dios, los médicos y a TODOS LOS QUE ME AYUDARON CON SU DONACION DE SANGRE que hoy estoy VIVO y compartiendo con todos uds, entre todas las cosas que viví, fue ahí en ese hospital donde aprendí y entendí la gran importancia que es DONAR y es por eso que quiero invitarlos a unirse a la campaña DONAR SANGRE SALVA VIDAS, una campaña de concientización del gesto tan grande que es el hábito de Donar sangre, no estamos pidiendo dinero ni colaboraciones solo queremos que la gente se informe de la gran necesidad e importancia de que donemos sangre y de que mucha gente lo necesita y que en algún momento cada uno de nosotros por alguna situación lo vamos a necesitar, si quiere información de como, adonde y los diferentes horarios tanto del Banco de sangre como de los hospitales de CR además de información sobre diferentes trastornos o enfermedades de la sangre los invito a que visiten y le den like a la página DONAR SANGRE CR donde también se publican post sobre diferentes casos que requieren donaciones de emergencia por si ud quisiera ir y DONAR, agradezco a Daniel Bermejo que me ayudó a producir este video y a todos y cada uno de uds que en su momento DONÓ sangre por mi, Dios me dio una 2da oportunidad y es por eso que quiero compartir esta campaña con todos uds, les pido humildemente y de ❤ que compartamos esta información y a todos mis amigos, influencers, conocidos y a todos los que trabajan en diferentes medios como radio, prensa y televisión que se unan a esta campaña que lo único que busca es salvar vidas mediante la DONACION DE SANGRE, "ayer fui yo y quiero decirles gracias por DONAR porque salvaron mi vida y JUNTOS PODEMOS SALVAR MAS"