Exbailarina de A todo dar Krystel Byers sobre situación de salud de su esposo: “Ha sido muy, muy difícil”

La exbailarina de A todo dar, Krystel Byers, confirmó a La Teja que la situación de salud de su esposo, el estadounidense Adam Silverstein, se complicó en los últimos meses y que la campaña de recolección de fondos que iniciaron en GoFundMe es completamente verídica.

Krystel Byers confirmó que la salud de su esposo se complicó en los últimos meses. (Instagram/Instagram)

Salud de Adam Silverstein está más compleja que nunca

Byers explicó que el panorama actual es mucho más delicado que el que enfrentaban hace exactamente un año, cuando anunció que dejarían el país en busca de mejores tratamientos médicos.

En aquel momento, Krys no detalló cuál era el padecimiento de su esposo; sin embargo, este fin de semana el propio Adam Silverstein reveló que se trata de una enfermedad gastrointestinal, a la que luego se sumaron complicaciones graves.

Este sábado, en un mensaje por WhatsApp con este medio, la exmodelo fue clara sobre la difícil situación que atraviesan.

“Aquí en el mismo predicamento que el año pasado justo al mismo tiempo, no lo puedo creer; pero esta vez hasta peor porque sí, mi esposo se complicó con el derrame y la neumonía. Estuvo en coma. Entonces sí, ha sido muy, muy difícil”, afirmó Krys.

Krystel Byers está vendiendo algunas cosas de su casa para hacerle frente a la situación. (Instagram/Instagram)

Derrame cerebral, neumonía y semanas en coma

La situación se agravó cuando Silverstein sufrió un derrame cerebral y neumonía, lo que lo llevó a permanecer en coma. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación, mientras la familia enfrenta fuertes gastos médicos.

Por esa razón, activaron una campaña en GoFundMe para recaudar fondos que les permitan cubrir los costos del tratamiento y la recuperación.

Esposo de Krystel Byers alarma por su salud

Da en adopción a sus animalitos por la difícil situación

La complicada realidad también obligó a Krystel Byers a tomar decisiones dolorosas. La exmodelo volvió a dar en adopción varios de los animalitos que tiene o ha rescatado, ya que no puede hacer frente a todos los gastos.

“Otra vez estoy con la adopción de los animalitos. Tengo ocho gatos adultos en adopción y tres gatitos bebé de una gata que llegó a tener gatitos aquí. Son grandes problemas que otra vez tengo encima”, refirió.

Además, en su cuenta de Instagram, Krys está anunciando la venta de algunas máquinas de gimnasio, una mesa de billar y buscando hogar para tres perritos.

Desde La Teja le enviamos a Krystel Byers un abrazo solidario y a Adam Silverstein nuestros mejores deseos para una pronta recuperación.

Krystel Byers sacó a la venta esta máquina de hacer ejercicios. (Instagram/Instagram)

