Exbailarina de A todo dar Krystel Byers sobre situación de salud de su esposo: “Ha sido muy, muy difícil”

La exbailarina de A todo dar, Krystel Byers, confirmó a La Teja que la situación de salud de su esposo, el estadounidense Adam Silverstein, se complicó en los últimos meses y que la campaña de recolección de fondos que iniciaron en GoFundMe es completamente verídica.
Salud de Adam Silverstein está más compleja que nunca
Byers explicó que el panorama actual es mucho más delicado que el que enfrentaban hace exactamente un año, cuando anunció que dejarían el país en busca de mejores tratamientos médicos.
En aquel momento, Krys no detalló cuál era el padecimiento de su esposo; sin embargo, este fin de semana el propio Adam Silverstein reveló que se trata de una enfermedad gastrointestinal, a la que luego se sumaron complicaciones graves.
Este sábado, en un mensaje por WhatsApp con este medio, la exmodelo fue clara sobre la difícil situación que atraviesan.
“Aquí en el mismo predicamento que el año pasado justo al mismo tiempo, no lo puedo creer; pero esta vez hasta peor porque sí, mi esposo se complicó con el derrame y la neumonía. Estuvo en coma. Entonces sí, ha sido muy, muy difícil”, afirmó Krys.
Derrame cerebral, neumonía y semanas en coma
La situación se agravó cuando Silverstein sufrió un derrame cerebral y neumonía, lo que lo llevó a permanecer en coma. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación, mientras la familia enfrenta fuertes gastos médicos.
Por esa razón, activaron una campaña en GoFundMe para recaudar fondos que les permitan cubrir los costos del tratamiento y la recuperación.
Da en adopción a sus animalitos por la difícil situación
La complicada realidad también obligó a Krystel Byers a tomar decisiones dolorosas. La exmodelo volvió a dar en adopción varios de los animalitos que tiene o ha rescatado, ya que no puede hacer frente a todos los gastos.
“Otra vez estoy con la adopción de los animalitos. Tengo ocho gatos adultos en adopción y tres gatitos bebé de una gata que llegó a tener gatitos aquí. Son grandes problemas que otra vez tengo encima”, refirió.
Además, en su cuenta de Instagram, Krys está anunciando la venta de algunas máquinas de gimnasio, una mesa de billar y buscando hogar para tres perritos.
Desde La Teja le enviamos a Krystel Byers un abrazo solidario y a Adam Silverstein nuestros mejores deseos para una pronta recuperación.
