Exbailarina de A Todo Dar ya regresó a la televisión guatemalteca tras operación de glúteos y así la recibieron

Paola Calderón, presentadora tica en Guatemala, ya se siente mejor de su operación contra los biopolímeros

Por Silvia Núñez
Paola Calderón, presentadora en Guatemala
Paola Calderón, presentadora tica en Guatemala, ya se siente mejor después de su operación de glúteos en Colombia. (redes/Instagram)

Paola Calderón, reconocida presentadora costarricense, regresó este lunes a la televisión guatemalteca, propiamente al programa Nuestro Mundo, tras casi un mes fuera de la pantalla.

La comunicadora volvió a los foros luego de someterse a su tercera cirugía para retirar biopolímeros en Bogotá, Colombia, que le fueron inyectados en los glúteos en el año 2008.

Así fue el regreso de Paola Calderón a la televisión guatemalteca

A lo largo de los años, Calderón ha compartido de manera abierta su experiencia, convirtiéndose en una voz de advertencia sobre los riesgos de los procedimientos estéticos no regulados.

La exbailarina de A todo dar contó que su regreso al trabajo todavía no tenía que darse, pero que estaba deseando volver al ruedo por paz mental y motivación personal.

Sus compañeros la recibieron con mucho cariño y de hecho fue toda una sorpresa para los televidentes también.

Aunque todavía no está recuperada del todo y debe andar un drenaje aderido a su estómago, a la presentadora se le vio un gran semblante y muy feliz con su regreso al trabajo.

