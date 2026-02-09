Exbailarina de A Todo Dar ya regresó a la televisión guatemalteca tras operación de glúteos y así la recibieron

Paola Calderón, presentadora tica en Guatemala, ya se siente mejor después de su operación de glúteos en Colombia. (redes/Instagram)

Paola Calderón, reconocida presentadora costarricense, regresó este lunes a la televisión guatemalteca, propiamente al programa Nuestro Mundo, tras casi un mes fuera de la pantalla.

La comunicadora volvió a los foros luego de someterse a su tercera cirugía para retirar biopolímeros en Bogotá, Colombia, que le fueron inyectados en los glúteos en el año 2008.

LEA MÁS: Tica Paola Calderón va por su tercera cirugía de biopolímeros y lanza advertencia

Así fue el regreso de Paola Calderón a la televisión guatemalteca

A lo largo de los años, Calderón ha compartido de manera abierta su experiencia, convirtiéndose en una voz de advertencia sobre los riesgos de los procedimientos estéticos no regulados.

La exbailarina de A todo dar contó que su regreso al trabajo todavía no tenía que darse, pero que estaba deseando volver al ruedo por paz mental y motivación personal.

LEA MÁS: Exbailarina de A todo dar decidió cambiar algo de su apariencia que siempre detestó

Sus compañeros la recibieron con mucho cariño y de hecho fue toda una sorpresa para los televidentes también.

Aunque todavía no está recuperada del todo y debe andar un drenaje aderido a su estómago, a la presentadora se le vio un gran semblante y muy feliz con su regreso al trabajo.