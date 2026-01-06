Exbailarina de A todo dar decidió cambiar algo de su apariencia que siempre detestó

La exbailarina de A todo dar,Paola Calderón Hütt, arrancó el Año Nuevo con una decisión muy personal: iniciar un tratamiento estético para corregir un aspecto de su apariencia que, según confesó, detestó durante años.

La reconocida figura de la televisión guatemalteca se sinceró en las últimas horas al revelar que comenzó un proceso odontológico que incluye el cambio de carillas y otros ajustes en su sonrisa.

Un cambio que venía postergando desde hace 25 años

La exmiss Costa Rica 2001 contó que tiene cuatro carillas dentales desde hace casi 25 años y que nunca se las había cambiado, por lo que decidió que ya era momento de hacerlo.

Aprovechando este paso, Paola también decidió atender un detalle de su sonrisa que siempre le generó incomodidad.

“Algo que no me gusta de mi sonrisa tiene que ver con mis encías. Cuando hablo se me ven los dientes de abajo, pero cuando me río, detesto que se me vea la encía”, dijo Calderón en varios videos en los que mostró el complejo que arrastró durante toda su vida.

El procedimiento que se está realizando

La exfigura de Repretel explicó que parte del tratamiento incluye una gingivectomía, un procedimiento odontológico que consiste en recortar y remodelar el exceso de tejido gingival, con el objetivo de mejorar la estética de la sonrisa.

“Es una especie de intervención que hacen que cortan la encía y sale más el diente y eso es lo que vamos a hacer”, afirmó Paola.

Un diseño de sonrisa completo

La guapa explicó que este procedimiento forma parte de un diseño de sonrisa integral, el cual se está realizando de manera paralela al cambio de carillas en los dientes incisivos centrales y laterales superiores.

Paola aseguró que se siente tranquila y motivada con este proceso, ya que es algo que había querido hacer desde hace muchos años y que ahora decidió priorizar.

