Farándula

Exbaterista de Los Ajenos vivió algo en España que lo marcará para toda su vida ¡es impresionante!

El músico costarricense José Pablo Calvo se emocionó mucho al ver como todo se oscurecía en segundos

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Por Silvia Núñez
Grupo Los Ajenos
El músico José Pablo Calvo, exmiembro de Los Ajenos, fue uno de los ticos que presenció el eclipse de sol en España. (Alonso Tenorio)

El músico costarricense José Pablo Calvo, quien fuera baterista del grupo Los Ajenos, tuvo la oportunidad de vivir un espectáculo de la naturaleza que no cualquiera puede contar.

Calvo, quien actualmente vive en España junto a su pareja, la cantante Ericka Cruz, logró captar en video el impresionante eclipse solar que ocurrió este 12 de agosto y que pudo observarse desde distintas zonas de Europa.

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Músico tico presenció el eclipse en España

Emocionado por lo que acababa de presenciar, el músico compartió las imágenes en sus redes sociales y dejó claro que quedó prácticamente sin palabras ante el fenómeno.

“¡Esto acaba de suceder en España! ¡No tengo palabras! ¡Qué espectáculo de la naturaleza! Y qué bendición ver un segundo eclipse total de sol. ¡Cuidemos nuestra casa!”, escribió junto al video donde se le escucha muy emocionado por lo que estaba experimentando.

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La corona solar brilla mientras la Luna bloquea por completo al Sol durante la fase de totalidad del eclipse solar total, tal como se observa desde la playa de Arenal en Llucmajor, en la isla balear de Mallorca, el 12 de agosto de 2026. Millones de europeos contemplaron hoy el cielo con asombro durante un raro eclipse solar total que sumirá a una franja de España en una inquietante oscuridad diurna. La sombra proyectada cuando la Luna cubre al Sol comenzó en el remoto norte ártico de Rusia alrededor de las 17:00 GMT y continuó en un arco a través de Groenlandia e Islandia. España fue el lugar donde la mayoría de la gente observó el eclipse total, que atravesó el país en diagonal desde la costa atlántica del norte hasta el mar Mediterráneo, donde desapareció alrededor de las 18:30 GMT. (Foto de Jaime REINA / AFP)
La corona solar brilla mientras la Luna bloquea por completo al Sol durante la fase de totalidad del eclipse solar total, tal como se observa desde la playa de Arenal en Llucmajor, en la isla balear de Mallorca, el 12 de agosto de 2026. (Foto de Jaime REINA / AFP) (JAIME REINA/AFP)

El momento rápidamente llamó la atención de sus seguidores, pues Calvo consiguió guardar en imágenes unos instantes que, sin duda, quedarán como uno de esos recuerdos especiales de su vida en España.

Muchos de sus amigos acá en Costa Rica le comentaron el video y le expresaron que sentían envidia, de la buena, por poder vivir un fenómeno así que pasan pocas veces.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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