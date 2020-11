“A todas las personas que decidieron que era necesario mentir, agrandar, tergiversar, levantar supuestos, embarrarme el nombre o hacer intrigas para justificarse, vengarse, venderse, ganar clicks, likes, comments, follows, les doy también las gracias. Ustedes me enseñaron lo fuerte que puedo ser y que mientras yo sea honesta conmigo misma y fiel a mi esencia, las palabras no me pueden dañar”, escribió.