“Lo que hice fue escuchar mi instinto. No voy a hablar mal de nadie. Realmente tomé esta decisión por motivos personales porque pensé mucho en los valores que me han inculcado y la verdad no estaban actuando (no dijo quiénes) con respecto a mis valores, no me sentía cómoda con la situación en la que estaba. Siempre he pensado que el profesionalismo, el respeto y la honestidad son muy importantes y en este momento no me sentía cómoda.