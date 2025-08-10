Farándula

Excandidata a Miss Universe CR cambia de look y le reclaman por no haberlo hecho antes de la final

Natalia González recibió muchos comentarios por el extremo cambio de look

Por Fabiola Montoya Salas
Natalia González conversó con La Teja sobre las cosas que dicen de ella por competir este año en el concurso que presentó en el 2024
Natalia González parece otra persona. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Natalia González, una de las exparticipantes de Miss Universo Costa Rica, sorprendió a sus seguidores con un cambio de look que dio de qué hablar.

“Decidí donar mi pelo. Porque quiero que se convierta en fuerza y esperanza para alguien que lo necesite más”, escribió en una foto donde deja ver su cabello corto con un poquito de color.

La reina de belleza confesó que el pelo vuelve a crecer y dejarlo ir es una forma de cerrar ciclos para ella.

Natalia González
Natalia González estuvo en Miss Universe Costa Rica (Jeanca Bogantes/Jeanca Bogantes)

“Dejarlo ir es también una forma de cerrar ciclos y empezar de nuevo”, añadió.

natalia gonzález
Nati sorprendió con su cambio de look. Captura (natalia gonzález/natalia gonzález)

Varios de sus seguidores no dudaron en reaccionar al cambio.

“Lo hubiera hecho antes de la final del Miss Universo Costa Rica”, “¿Qué fue aquello? Es otra", “Espectacular “,”Se ve divina”, “Me encanta, te quedó precioso”.

Recordemos que Nati participó en Miss Universo Costa Rica, pero no logró entrar al top. Según sus seguidores, si hubiera hecho este cambio de look antes del certamen, habría llegado a convertirse en la nueva embajadora de la belleza costarricense.

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

