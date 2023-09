Exchica Reef Priscilla Bolaños incursiona en el fisicoculturismo y nos muestra su rutina

Priscilla Bolaños se dedica al modelaje y poco antes de la pandemia le agarró el gusto a los concursos fitness. Instagram

Hace casi 10 años atrás la modelo Priscilla Bolaños ganó el concurso de Chica Reef 2014 no solo por tener una buena colita sino también un cuerpo de infarto.

Aunque ha pasado mucho tiempo de eso la alajuelense nunca descuidó los ejercicios y siguió poniéndole bonito en el gimnasio porque sabe que para su trabajo como modelo debe verse bien.

Ahora ella está compitiendo en otro tipo de concursos pues antes de pandemia empezó a probar suerte en el fisicoculturismo y le terminó gustando, tanto que se está preparando para una nueva concurso que tendrá en noviembre.

La modelo Priscilla Bolaños se ejercita así

Priscilla contó que desde que tiene 17 años se interesó mucho por hacer ejercicio y que poco a poco lo fue convirtiendo en una disciplina y que ya no se haya sin practicar una rutina todos los días.

“Me metí porque los mismos preparadores llegaban y me decían: ‘¿por qué no compite?’ y antes de pandemia me metí a competir, pero en ese momento no estaba tan de lleno en eso porque el trabajo de modelaje es más importante para mí, que los eventos y las carreras. Tengo 16 años de entrenar y me gusta ir probando y, ahora en lo que compito es en la categoría de bikini que es un cuerpo fit, pero no remusculoso porque cuido mucho esa parte por lo de los eventos míos y en lo personal no me gusta una mujer tan grande y tan musculosa”, dijo.

Priscilla muestra en sus redes sociales los grandes cambios que tiene su cuerpo gracias al ejercicio y la buena alimentación. Instagram

Pri contó que para este tipo de competencias hay dos etapas de ejercicios que debe de hacer para verse lo mejor posible ante el jurado.

La primera etapa es de crecimiento de músculos en el que basa su rutina en hacer muchas pesas y menos cardio y, según explicó, un mes y medio antes de la competencia ya debe de cambiar los ejercicios así como su alimentación.

“Lo que hacemos es que la alimentación ya es muy limpia, poco carbohidratos, entreno cardio en la mañana y en las tardes para ir marcando más el cuerpo, pero es como crear una escultura, primero se crea la base que es el músculo y luego se cuida ese músculo y se empieza a hacer un corte para ya ir bajando la intensidad, ya después se de deshidrata un poco el cuerpo para que la piel se pegue más al músculo, es todo un tema”, señaló.

En julio pasado participó en su última competencia fitness. Instagram

La modelo contó que para tener un cuerpo así de marcado también basa su alimentación en comer puras carnes, pollo, pescado, papa, plátanos maduros o ensaladas. También le toca eliminar un poco los azúcares y las gaseosas.

Uno de sus entrenadores es Carlos Villanueva, quien también ha salido en esta sección dedicada a los amantes del ejercicio.

Priscilla Bolaños muestra como ejercita su abdomen

Hace tres meses esta guapa está como presentadora en el programa “Los astros del fútbol”, que se transmite por FUTV, y según nos contó, su deseo es meterse a estudiar el otro año sicología porque es consciente que no toda la vida va poder vivir de su cuerpo o carrera como modelo.