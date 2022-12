¿Excompañero y amigo de Padre Mix le tiró con todo por su participación en los toros?

Hasta hace un tiempo, Miller Chavarría y Padre Mix eran buenos compas. Facebook.

Miller Chavarría, quien fuera la mano derecha de Andrés Zamora en su paso por las emisoras Q’ Teja y Omega, le habría tirado con todo al Padre Mix por su participación en los toros con Repretel.

El conocido Milletico, quien actualmente labora para Omega, usó sus redes sociales para mandar una felicitación a Teletica y a su ahora compañero Carlos Álvarez, pero también para enviar un filazo a quien fue su compañero y amigo durante muchos años. Eso sí, no puso nombres.

Miller Chavarría alabó al 7 pero se sonó al Padre Mix.

“Definitivamente otro nivel las transmisiones del 7, profesionalismo y cada quien hablando lo necesario ,y no como el otro Canal, un señor que habla hasta por las orejas y sin fuerza en su tono cuando intenta alzar la voz. Felicidades Teletica, excelente, Carlos Álvarez”, dijo Milletico en sus redes sociales.

Como era de esperarse, muchas de las personas que lo siguen en Facebook y que saben de la trayectoria al lado de Zamora le comentaron sorprendidas sobre el filazo que mandó.

“Qué forma más poco ética de demostrar su resentimiento o rencor para alguien. Lo hizo ver muy evidente al igual que el brochazo para otro”, le escribió Ronald Cambronero.

“Mae Miller, eres mi compañero, viejo pero no comparto con usted ese comentario. El Padre es nuestro amigo y cuando estuvimos en Q’ Teja y cayó muerta esa radio, acordáte que ese señor del que usted habla, contó con nosotros dos para el proyecto Omega y así, no quedarnos sin trabajo, creo que eso se agradece y gracias a él ya tenemos 4 años de estar en esta prestigiosa emisora. Eso no se vale amigo”, opinó el locutor Randall Guzmán, quien también trabaja para Omega.

La Teja le consultó a Milletico sobre los motivos del comentario y dijo que en ningún momento mencionó al Padre Mix, aunque obviamente el mensaje es clarísimo a quien iba dirigido.

Por su parte, Zamora dijo que no tenía nada qué decir del tema, pues no acostumbra a responder ese tipo de críticas.