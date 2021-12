Exconejita de Playboy dice que Hugh Hefner se volvió loco solo porque cambió de look

Holly (izquierda) fue una de las tantas novias de Hefner. AFP (VALERY HACHE)

Holly Madison, la famosa exconejita de Playboy, aseguró que Hugh Hefner tenía “actitudes asquerosas” en las fiestas que hacía.

Desde hace años la modelo ha venido denunciando los supuestos abusos y maltratos a los que fue sometida entre 2001 y 2008, durante su estadía en la mansión Playboy.

En esos años dice haber sufrido varias situaciones de maltrato. “Llegué al punto en el que estaba rota por la presión, lo que me hizo sentir que necesitaba lucir exactamente como todos los demás”, remarcó la mujer, de 41 años.

A los seis meses de vivir en la casa, Holly decidió cambiar de look y ella recuerda que Hefner reaccionó de la peor manera. “Volví con el pelo corto y él se volvió loco. Me gritó y me dijo que me hacía parecer vieja, dura y barata”, relató.

Las declaraciones de la modelo para el documental “Los secretos de Playboy” dan detalles sobre cómo era vivir con Hefner mientras protagonizaba el reality “The girls of the Playboy mansion” y cómo eso afectó su salud mental.

“Me sentí en ese círculo de sus actitudes asquerosas. No sabía qué hacer con eso. Vivir allí fue una elección peligrosa”, aseguró en el reportaje que se podrá ver a finales de enero.

Bridget Marquardt, otra exconejita, respaldó lo dicho por su compañera: “Era bastante áspero en cómo le decía cosas a Holly. Una vez, ella bajó usando un lápiz labial rojo y él se volvió loco. Odiaba ese color y le ordenó que se lo quitara de inmediato”, recordó.

“Pude ver cómo Madison se estaba deprimiendo y sus comportamientos habían empezado a cambiar”, agregó.

En el documental, además de las exconejitas, hablan exasistentes del magnate, secretarias en aquel momento y muchas personas que veían día a día lo que se vivía en la mansión.