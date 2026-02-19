Exesposa de Hernán Medford muestra su increíble cambio físico: “Esta era yo: toda mi vida fui obesa”

La modelo costarricense Ingrid Solís, exesposa del exfutbolista y técnico Hernán Medford, sorprendió a sus seguidores al presumir su impactante cambio físico y hablar con total sinceridad sobre su pasado.

La también Mrs Universe Costa Rica 2018 compartió una fotografía de años atrás para evidenciar la transformación que ha vivido y abrir su corazón sobre una etapa que marcó su vida.

Ingrid Solís es otra comparada con quien fue hace algunos años por su condición de obesidad. Fotografía: Instagram Ingrid Solís. (Instagram/Instagram)

Ingrid Solís habla de su pasado y su lucha con los kilos de más

La puriscaleña, de 40 años, confesó que durante mucho tiempo enfrentó una lucha con su peso que le dejó inseguridades y traumas.

“Esta era yo: toda mi vida fui obesa”, dijo la exreina de belleza al publicar una reveladora imagen de cómo lucía en el pasado.

La fotografía muestra un cambio evidente si se compara con la figura atlética y curvilínea que proyecta actualmente. Sin embargo, más allá de lo físico, Ingrid quiso profundizar en lo emocional.

“Por eso (su obesidad del pasado) todos mis traumas, peleas y demás ‘issues’ con la comida”, reconoció la expareja del entrenador del Deportivo Saprissa.

Ingrid Solís mostró esta fotografía que evidencia cómo se veía hace algunos años cuando estaba obesa. Fotografía: Instagram Ingrid Solís. (Instagram/Instagram)

Nuevo proceso: ahora busca ganar masa muscular

Solís explicó que actualmente atraviesa un nuevo proceso de transformación, pero esta vez enfocado en ganar masa muscular.

“Soy una de las personas que más miedo ha tenido a la comida por traumas de mi época de obesidad, porque muchos de los que están aquí (en sus redes) por años saben que tuve la condición de obesidad por mucho tiempo y me da horror lo que era consumir carbos y los satanizaba”, afirmó.

La modelo dejó claro que su relación con la alimentación ha sido un proceso largo y que hoy busca un enfoque más equilibrado y saludable.

Ingrid Solís no dejó dudas de que su cambio físico fue increíble. Fotografía: Instagram Ingrid Solís. (Instagram/Instagram)

Más que estética: una decisión por salud

Ingrid aseguró que ahora su prioridad no es solo la apariencia, sino la salud a largo plazo.

“Los años no pasan en vano y no quiero tener enfermedades crónicas”, dijo.