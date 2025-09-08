Farándula

Ingrid Solís y Hernán Medford se reencontraron por una razón que pocos imaginarían

Ingrid Solís y Hernán Medford demostraron que su matrimonio dejó vínculos fuertes y bonitos en la familia

Por Silvia Núñez
Hernán Medford e Ingrid Solís posando con una pared de madera de fondo.
Hernán Medford e Ingrid Solís contrajeron matrimonio en 2021, pero se divorciaron recientemente. (Instagram)

Ingrid Solís y Hernán Medford estuvieron juntos este fin de semana tras su sonado divorcio, pero por una razón muy especial.

El entrenador del Club Sport Herediano se acaba de enterar que será abuelo de una niña.

Su hija Rashany Medford y su pareja tuvieron la revelación de género de su bebé y decidieron invitar a la exesposa de su papá.

La misma Ingrid evidenció en sus redes que estuvo en el festejo y le deseó todo lo mejor a los nuevos papás.

Hernán Medford se enteró este fin de semana que será abuelo de una niña.
Hernán Medford se enteró este fin de semana que será abuelo de una niña. (redes/Instagram)

Además, dio a conocer el nombre de la nueva nieta del exfutbolista de la Selección Nacional.

“Ya te amamos y te esperamos con mucho amor, Aleysha”, publicó ella cuando abrieron la caja donde salía el color del sexo del bebé.

Medford y la exreina de belleza se separon a inicios de este año y, según el Registro Civil, su divorcio salió hasta este 13 de agosto.

En julio, Ingrid fue captada de la mano de un joven de apellido Chévez en un concierto al que asistieron a Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, confirmando que ya tendría un nuevo amor.

Hernán Medford se enteró este fin de semana que será abuelo de una niña.
Ingrid Solís, exesposa de Hernán Medford, estuvo en la revelación de género de la hija del entrenador de Herediano. (redes/Instagram)

Ellos se casaron el 3 de octubre de 2021 en Puriscal, pero su matrimonio duró poco más de tres años.

