Ex de Hernán Medford da de qué hablar tras aparecer bien acompañada por atractivo hombre

Ingrid Solis andaba bien acompañada en un concierto. (Instagram/Instagram)

La exesposa de Hernán Medford, Ingrid Solís, volvió a acaparar miradas tras dejarse ver muy bien acompañada durante el concierto del cantante colombiano Jessi Uribe, realizado el pasado viernes en el Parque Viva.

Solís asistió al evento junto a un apuesto joven con quien, según se observó, llegó tomada de la mano.

Ingrid Solís asistió al concierto de Jessi Uribe. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Durante una entrevista en el evento, el periodista Ariel Chaves le consultó si había asistido sola. Ante esto, Solís respondió con cierta incomodidad:

“Vine con unos amigos, como vienen las personas a un concierto. Tengo muchos mejores amigos. Vine a disfrutar y ya”, dijo visiblemente nerviosa.

Además, aseguró que no guarda secretos y que solo estaba enfocada en pasar un buen rato.

La macha fue clara al decir que está viviendo su vida, y que eso es lo más importante para ella en este momento.

Foto: De boca en boca (de boca en bo/captura)

“La vida continúa. Hay que hacer lo que a uno lo hace feliz. La vida sigue. Una separación, un divorcio, no es un fracaso; es no estar en un lugar donde no se quiere estar”, comentó con seguridad.

Sin embargo, el comunicador no dejó pasar el detalle y captó en video al joven acompañante. En sus redes sociales, afirmó que la ex de Medford ocultó al nuevo novio durante el concierto.

El joven en cuestión se llama Luis Chévez, y no sería la primera vez que se le vincula sentimentalmente con una figura pública. Según el medio La Esquina 506, en el pasado sostuvo una relación con la expresentadora de televisión, Diana Ibarra, aunque esa historia no terminó nada bien.

Cabe recordar que Ingrid Solís y Hernán Medford se casaron el 3 de octubre de 2021 en Santiago de Puriscal, tierra natal de Solís. Su matrimonio duró poco más de tres años, y fue a finales del 2024 que confirmaron su separación; sin embargo en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aún salen en matrimonio.