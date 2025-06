María Teresa Rodríguez se sincera sobre su relación actual con exesposa de Hernán Medford

Johanna García, Ingrid Solís y María Teresa Rodríguez eran muy amigas. Fotografía: Archivo LT.

María Teresa Rodríguez fue bastante honesta y transparente al hablar hace unos días sobre la relación que tiene con Ingrid Solís, la exesposa de Hernán Medford.

La Teja preguntó a la presentadora de canal 7 sobre eso en el episodio más reciente de nuestro pódcast Aquí entre nos, en el que Tere participó como invitada.

El cuestionamiento surgió porque Rodríguez es la mejor amiga de la modelo Johanna García, quien hace un año confirmó que terminó su amistad con la expareja del Pelícano.

“Por circunstancias de la vida ya no (es amiga de Ingrid). Teníamos caminos diferentes y, a veces, es mejor así, cada una por su lado”, contó Johanna a mediados de julio del 2024.

En el 2018, Ingrid se coronó como reina del Mrs. Universe Costa Rica, un certamen de belleza para señoras que dirige en el país Johanna García junto con María Teresa.

Gracias al certamen, las tres se hicieron amiguísimas, pero la situación cambió abruptamente el año pasado con García, dejando la gran duda de si el problema entre ellas también quebró la relación entre Ingrid y María Teresa.

Johanna García confirmó así hace casi un año que había terminado su relación de amistad con Ingrid Solís. Fotografía: Archivo LT. (Instagram)

“¿Cómo es su relación actual con Ingrid Solís?”, consultó este medio a la presentadora de Calle 7: Informativo y 7 Estrellas, quien no dudó en responder.

“Yo no tuve ninguna situación con Ingrid, la situación fue con Joha (Johanna García), pero Joha es mi hermana, mi socia… Ingrid es mi exreina (de su concurso Mrs. Universe Costa Rica), y si ella en su momento tuvo una situación con Joha, muy de ellas es la situación. Yo me mantuve cien por ciento al margen”, afirmó Rodríguez.

María Teresa confirmó que tras el altercado con Johanna, quien vive en Texas, Estados Unidos, desde hace año y medio, Ingrid también se alejó de ella.

“Si la otra persona no hace lo que debería de hacer (ofrecer disculpas), yo tampoco voy a decir cómo tiene que hacer las cosas. Si decide alejarse, es su decisión, somos personas adultas y cada quien decide qué quiere y qué no quiere. De mi parte, yo no tengo ningún problema (con Ingrid). Sí te digo que mi alma gemela, en este caso es Joha y, obviamente, sé la situación que pasó y sí siento que una disculpa hubiese hecho mucho cambio”, agregó la guapa figura de Teletica.

A criterio de Tere, nadie es perfecto y todos cometen errores, por lo que una conversación y una disculpa hubiesen marcado la diferencia en lo que pasó entre las modelos.

“Nadie es perfecto, las personas cometen errores. Todo se hubiese solucionado con una conversación, pero hay personas que no lo ven de esa manera y, en este caso, tanto Ingrid como Johanna están cada una por su lado”, refirió.

Aunque Johanna nunca habló abiertamente de qué fue lo que pasó con Ingrid, una fuente nos contó en setiembre pasado que la relación entre ellas se fue al barranco por unos comentarios que hizo la expareja de Medford tras visitar a García en su nueva casa en la yunái.

“Johanna se dio cuenta que Ingrid llegó aquí hablando de que la había pasado mal en la casa de ella y que le había enseñado a varia gente los mensajes que le había mandado Alberto (el esposo de Johanna), en los que él le dijo que la visita no fue la esperada. Se los enseñó a amigos (los mensajes) que tienen en común y uno de esos amigos se lo dijo a Johanna”, soltó nuestro confidente sobre esa controversia hace varios meses.