María Teresa Rodríguez se suelta y habla como nunca del amor, el matrimonio y la maternidad

María Teresa Rodríguez protagonizó el episodio más reciente del pódcast Aquí entre nos, de La Teja. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Cortesía/Cortesía)

María Teresa Rodríguez cedió bastante en los límites que tiene para conversar sobre su vida privada pues, como pocas veces, habló del amor, el matrimonio y la maternidad.

La presentadora de Teletica abrió su corazón en el pódcast de La Teja, Aquí entre nos, donde fue la protagonista del más reciente episodio que ya está al aire.

Hace unos días, Tere estuvo en nuestro programa farandulero y tan cómoda se sintió hablando de su carrera en el medio, que nos permitió indagar un poquito más allá.

Además de los 18 años en la televisión, que cumplió en este 2025, y de su sueño de toda la vida de coronarse miss Costa Rica (lo conquistó en el 2008), la figura de canal 7 nos reveló si le falta cumplir algún anhelo en su vida más personal e íntima.

“Profesionalmente, estoy muy feliz”, afirmó María Teresa en uno de los minutos de Aquí entre nos, dándonos espacio para preguntarle si, en lo más íntimo, se debía algo.

“¿Te debés algo como mujer?”, le preguntamos a Rodríguez, quien rompió su propio hielo antes de dar la respuesta bromeando con: “Me falta ganarme la lotería”.

María Teresa Rodríguez cumplió, en este 2025, 18 años de carrera televisiva. Actualmente ella es figura de canal 7. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Cortesía/Cortesía)

Una María Teresa sin filtros

Tras el chascarrillo, con el que soltó la risa, Tere se sinceró. “Soy de las personas que digo que, si nunca lo he tenido, no lo extraño. Entonces, los planes de Dios para conmigo son los que Él tenga, ni voy a decir que sí, que me encantaría (casarse o ser mamá), porque no sé”, afirmó.

María Teresa aseguró sentirse en uno de sus mejores momentos de la vida, donde está disfrutando de la libertad que le da la soltería y el no tener hijos para hacer lo que quiera.

“Estoy en el momento más bonito. ¡Me siento tan libre! Me siento como el alma libre que soy. Me siento que quiero hacer algo y simplemente lo hago o no quiero hacer algo y simplemente no lo hago. Si para los planes de Dios, el universo o como ustedes lo quieran llamar está que yo sea madre, bienvenido sea. En este momento soy una tía feliz y enamorada de mis sobrinas y mis sobrinos”, refirió.

Por el momento todo ese amor que le da el instinto maternal que tiene como mujer lo canaliza con sus sobrinos, a quienes adora, disfruta y les cumple los deseos que pueda, pero como tía.

“Soy de las que pienso que las cosas se dan en su momento y, a veces, cuando uno tiene más expectativa, es cuando el golpe es más fuerte. Yo me trabajo emocionalmente desde hace muchos años, entonces llegué a esa parte de (poder) disfrutar tanto de mí, solita”, explicó.

“¿Ya descartó ser madre o no estaba en sus deseos de mujer?”, insistimos a la guapa empresaria y rostro de programas de canal 7, como Calle 7: Informativo y 7 Estrellas.

“Descartado no está. Como te digo, no sé qué planes tiene Diosito para mí, yo no puedo venir a descartar nada. Descartado no está, tampoco estoy como urgida o diciendo al universo que sí (quiere ser mamá), en estos momentos estoy muy bien, pero si en los planes del universo, Diosito, la eternidad está en que Teresita tenga una mini Teresita, no será lo contrario”, subrayó.

Tere cumplirá 39 años el próximo 13 de julio y ese tema de la edad y la asociación que tiene con la maternidad tampoco lo obvia. “Cuando a mí me dicen que ya me dejó el tren, yo les digo que es que yo voy en jet y es mío”, bromeó.

María Teresa Rodríguez dice que está disfrutando de la libertad que le da su vida de mujer soltera. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Cortesía/Cortesía)

“No (tiene nada que ver, la edad y la maternidad). Tengo conocidas que han sido madres por primera vez después de los 40. Si en el destino está que esta personita tiene que estar aquí, no hay quite”, agregó.

¿Con novio o soltera?

María Teresa también nos confirmó que sigue soltera, a un año de finalizar su última y fugaz relación amorosa con el abogado y vocalista del grupo Alicia Stereo, Adrián Lizano, con quien anduvo entre diciembre del 2023 y marzo del 2024.

“Ahorita estoy soltera, felizmente soltera. Solo con la fierecilla (su mascota), que me quita todo el tiempo y la verdad es lindo (la vida de soltera), porque si voy a estar con alguien es porque quiero estar con esa persona, no porque tenga que estar con esa persona, ni porque necesite estar con esa persona; porque en estos momentos, gracias a Dios, lo que yo quiero, tengo y necesito lo tengo conmigo”, declaró.

Según Tere, cuando se vuelva a ennoviar será con una persona que represente para ella un compañero de vida, “de ride” y alguien “quien simplemente me va a elevar más de donde estoy, porque sino para qué”.

“Uno no está para perder el tiempo y quedarse a ver qué pasa. Hay que ser práctico. Eso se lo enseña a uno la vida y la terapia. De los fracasos es donde uno más aprende. Si vos no estás feliz con quien vos sos, ¿realmente otra persona te va a ser feliz? No, Dios libre.

“Un día lo hablaba con mami que si una persona llega y me dice: ‘Vos sos la razón de mi felicidad’; chao, corra y no vuelva a ver para atrás. Yo no quiero esa responsabilidad tan grande”, finalizó.