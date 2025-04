María Teresa Rodríguez estalla y suelta bombazo por dos cosas que le están amargando la vida

María Teresa Rodríguez dice que ella no es millonaria como para que le roben la plata. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN)

Tiró el tapón. Eso fue lo que, literalmente, le pasó este jueves a María Teresa Rodríguez, cansada de una situación que vive desde hace algunas semanas y que le están amargando la vida.

Sutilmente en redes, la presentadora de canal 7 expuso el lío que la tiene tan enojada y que la hizo estallar con una amenazante advertencia, como pocas o ninguna vez lo ha hecho en público.

“Viendo hasta dónde llega mi paciencia con la gente que cree que por ser buena persona no tengo límites. Con mi dinero y el de mi madre no se juega. O me dan una respuesta, o los quemo”, escribió Tere en una intrigante historia de Instagram.

La Teja le preguntó a la presentadora de Calle 7 Informativo y 7 Estrellas el porqué de su enfado y con su gentileza de siempre nos dio detalles de lo que hay detrás de esa publicación que ya comenzó a dar de qué hablar.

María Teresa Rodríguez expuso sutilmente en redes lo que está pasando, pero después habló con La Teja con "puntos y comas" sobre el asunto. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Archivo LT/Archivo LT)

“Son dos situaciones distintas. Una relacionada con mi madre, que hizo una compra de un producto, canceló en su totalidad el costo desde febrero y es la fecha en que simplemente le dicen que se le atrasó, que la otra semana y no hay respuesta por parte de esta gente”, mencionó Tere sin revelar, todavía, nombres ni más detalles.

Tere se refiere a ambos casos como una estafa y aunque está bravísima con las dos situaciones, la de su mamá es la que más enojada la tiene.

“Mi mamá es una adulta mayor que trabaja toda la semana en su consultorio (psicóloga)”, afirmó en referencia al esfuerzo honesto que hace su madre por ganarse la vida.

El otro caso tiene que ver con ella y la inversión que hizo con un conocido para un negocio, pero ahora, según dice, esa persona actúa como desconocida, pero con su plata en la bolsa.

“Digamos que fue un negocio que hice con otra persona. Yo ya había hecho un pago, hace dos semanas me indica que ya no se va a dar (el negocio) y que me iba a devolver el dinero que invertí. Eso fue hace dos semana y tengo desde hace dos semana de estar pidiendo por favor alguna respuesta, que cuándo podría estar recibiendo mi pago nuevamente y nada.

“Quisiera hablar porque es una persona que conozco de muchísimos años y, simplemente me deja en visto, entonces creo que lastimosamente tengo que llegar a este punto (exponerlo). No sé si nos van a devolver el dinero ni a mí ni a mi mamá, pero son situaciones por las que uno no se tiene que quedar callado. A mí nadie me regala nada, a todo el mundo las cosas le cuestan y personas que simplemente quieren venir a hacerse los interesante y no responder ni dar la cara, es inaceptable, es vergonzoso”, afirmó.

María Teresa Rodríguez presenta en canal 7 programas como Calle 7 Informativo. También es figura de 7 Estrellas. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram)

Tere dice que ella no es millonaria y que las cosas que tiene se las ha ganado a punta de trabajo y esfuerzo, de ahí que no permitirá que nadie le vea la cara ni a ella ni a su mamita.