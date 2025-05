María Teresa Rodríguez inició en televisión hace 18 años en un programa que jamás se imaginará

María Teresa Rodríguez llegó a la televisión hace 18 años y actualmente es una de las figuras más consolidadas de la pantalla: hoy trabaja en Teletica en 7 Estrellas y Calle 7: Informativo. Fotografía: Cortesía María Teresa Rodríguez. (Cortesía/Cortesía)

¿Quién se iba a imaginar que una de las presentadoras más conocidas de la televisión empezó hablando de carros, motores y llantas en vez de moda, salud, belleza o noticias?

Así como lo lee: la guapísima María Teresa Rodríguez, actual figura de Teletica, se metió, por primera vez, en el mundo de la tele en el 2007, en un programa de motores que se transmitía en ese entonces, a las 9 de la mañana, por el canal 11 de Repretel. MotorSport era el nombre del espacio, producido por Renger Infante, de RPM TV.

Aunque en ese momento no sabía nada ni de tele, ni de carros, ni de carreras automovilísticas, Tere lo dio todo por conquistar su sueño de llegar a la pantalla chica, donde se logró hacer el campito que le cambió su vida para siempre.

“Cuando fui al casting, yo les conté que quería estar en Miss Costa Rica al año siguiente. Ellos me dijeron que no había problema, que íbamos a ver cómo me iba y que si me tenía que ir, ni modo. ¡Fue una bendición muy grande!”, nos contó la presentadora 18 años después de aquella gran oportunidad.

María Teresa recuerda mucho del día del casting: andaba con un vestido rojo, estaba nerviosa a más no poder, y con la incertidumbre de no tener idea de qué era lo que andaban buscando.

“Hice el casting supernerviosa porque no sabía a qué iba. Recuerdo que llegué y, como soy muy hablantina, le hablé a todo el mundo. Apenas me pusieron las cámaras en frente, se me quitaron los nervios y dije: ‘bueno, vamos a disfrutar esto’”, recordó.

María Teresa Rodríguez en sus inicios en la televisión cuando era una chiquilla de 20 años. En la foto junto al productor de RPM TV, Renger Infante. Fotografía: Cortesía María Teresa Rodríguez. (Cortesía/Cortesía)

Tanto lo disfrutó que se convirtió en la presentadora de aquel programa deportivo en el que entrevistó a pilotos, modelos, organizadores de carreras y hasta tuvo chance de ser corresponsal para un canal de Estados Unidos, una vez que, dice, hubo una exhibición de Fórmula Uno en el país.

“Tenía 20 años y estaba viviendo una experiencia divina y, hasta la fecha, porque la televisión es una de las etapas más lindas de mi vida”, destacó.

De los pits a la corona

Aunque le estaba yendo bien en el programa y estaba feliz y aprendiendo muchísimo del mundo televisivo, no perdió de vista su meta principal: el Miss Costa Rica.

En el 2008, tal y como lo había proyectado, “apagó” esas cámaras y micrófonos y se metió de lleno en el concurso. Al final, se quedó con la corona del certamen, aunque con su carrera televisiva en pausa temporal.

“No me arrepiento de nada. Era lo que quería y fueron sacrificios que había que hacer. Congelé la universidad, dejé el programa por el Miss Costa Rica, pero todo eso valió la pena. Todo lo volvería a hacer para llegar donde estoy hoy”, refirió.

María Teresa Rodríguez se coronó en el 2008 como miss Costa Rica. Por el reinado frenó un tiempo su carrera televisiva, que luego retomó con todo, hasta el Sol de hoy. Fotografía: Archivo LT.

Como desde niña fue una gran ceñida con lo que quiso, al finalizar su reinado se aprovechó de que estaba en la mira de muchos y, rápidamente, regresó a la pantalla, esta vez en un programa muy distinto: Hábitat Soluciones, sobre arquitectura y tendencias en construcción.

Desde entonces y hasta la fecha no dejó el mundo de la TV: fue presentadora de noticias y tuvo un programa de música en el canal internacional CB24, trabajó en Repretel en programas como Combate o Giros, y luego regresó a canal 7 para presentar Calle 7: Informativo, 7 Estrellas y El Chinamo.

“He trabajado en casi todos los programas que puede haber: matutinos, noticieros, de estilo de vida, y ahora en 7 Estrellas y en Teletica, que para mí es como ¡wao!”, refirió.

De esa gran trayectoria es donde surge lo que Tere más destaca de su carrera en la tele: su versatilidad. “No estoy encasillada en ningún formato, puedo hacer de todo y eso me encanta. He tenido una carrera muy camaleónica en la tele”, consideró.

¿Con la tele se empeña la vida privada?

Con la tele su relación siempre ha sido de amor, a pesar de lo “nocivo” que puede resultar ese medio por lo expuesto que deja a sus figuras a la crítica ácida y al qué dirán sin filtro.

De eso, Tere también nos habló. “Mi vida privada hace mucho tiempo decidí mantenerla así, y en mis redes comparto algunas cosas de mi familia, de mi trabajo, de mi empresa y de mis negocios, y las comparto feliz; pero mi vida privada y mi vida personal son 100 por ciento para mí. Es necesario mantener las cosas para uno porque ya mi vida es bastante pública, pero no tengo ningún problema ni es algo que yo diga en qué momento. Yo esto lo soñé desde que tengo 13 años y a esa edad comencé a hacer mi camino en el modelaje y mi sueño realidad y, absolutamente, todo lo volvería a hacer para llegar donde estoy hoy”, sentenció.

María Teresa Rodríguez también fue parte de Repretel en programas como Combate o Giros, que presentó. Fotografía: María Teresa Rodríguez. (Cortesía/Cortesía)

De todo lo que ha logrado a lo largo de su vida, Tere justificó que es gracias a lo ceñida que siempre ha sido, por eso a sí misma se da una palmadita en la espalda.

“Me veo y me siento tan orgullosa, puede que suene rajona, pero soy mi mayor fan. Solo mi familia y yo sabemos lo que ha costado todo esto. Gracias a Dios, soy como soy. Me doy mi palmadita en la espalda y me digo: ‘seguí así, que lo estás logrando’”, finalizó.