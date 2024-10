María Teresa Rodríguez confiesa que Nancy Dobles “le habla al oído”, ¿qué le dice?

María Teresa Rodríguez es una de las nuevas caras que estarán este año en El Chinamo de canal 7. (Instagram)

María Teresa Rodríguez no se vale solo de su experiencia y trayectoria en televisión para prepararse y estar bien afinada para debutar, el 11 de diciembre, en El Chinamo.

La presentadora reveló cómo se está alistando para asumir el nuevo proyecto en canal 7 y en medio de lo que dijo salió a flote el nombre de Nancy Dobles.

Según Tere, la presentadora de Buen día le “habla al oído” con consejos y tips que la están poniendo en sintonía con el programa de fin de año de Teletica.

Nan tiene años de trabajar en El Chinamo y como Tere es una de las recién llegadas al fiestón televisivo, no lo ha pensado dos veces para pasarle uno que otro bolado.

De eso y de lo que significa este proyecto para ella habló la miss Costa Rica 2008 en una entrevista que dio a La Teja el miércoles.

-¿Qué representa estar en El Chinamo?

Uno tiene sueños y dije qué increíble poder estar ahí en algún momento de la vida y esto representa otro sueño cumplido. El Chinamo es la fiesta de fin de año; es el programa que puedo decir que es casi el más visto a nivel nacional en Navidad, en fin de año. El Chinamo es la fiesta de Costa Rica y ser una de las presentadoras es un honor. Es un halago que hayan pensado en mí como parte del elenco de este año.

Nancy Dobles tiene años de trabajar en El Chinamo y como se las sabe todas todas del programa, le está pasando bolados a María Teresa Rodríguez. (Rafael Pacheco Granados)

-¿En qué la desafía este proyecto?

En que tengo mucho tiempo de no hacer este tipo de programa. Creo que es un desafío siempre un programa de televisión porque uno no sabe qué vamos a esperar, pero este es un programa en vivo y es diferente la dinámica. Ahorita estoy en Calle 7 que es algo muchísimo más formal, 7 Estrellas que es grabado; pero este formato es en vivo y tengo muchos años de no hacer un formato en vivo como este; pero como dicen, lo que bien se aprende no se olvida.

-¿Qué le gusta de un programa así?

Me encanta el acercamiento con la gente, es una de las cosas que más disfruto e incluir a las personas, que la gente lo vea a uno como es.

-¿Sabe qué le tocará hacer?

Sé que voy a estar en set, me imagino que estaré con algunos de los juegos y las menciones. Obviamente el programa para mí también va a ser nuevo y quiero ver un poco cómo es.

-El Chinamo afianza su presencia en la tele, ¿cómo toma eso?

Me lo dice y se me hace una sonrisota en la cara. Esto para mí es orgullo, es una palmadita en la espalda para mí misma, es decirme: “¡lo hiciste, lo lograste, no hay nada imposible!”. Teletica me ha demostrado que cuando uno trabaja y trabaja calladito, haciendo lo suyo, las puertas se abren.

Para mí es un honor muy grande, es casi como ¡pellízquenme! Estoy haciendo mi sueño realidad, estoy en un canal que me encanta, con compañeros maravillosos y ahorita voy a estar en un formato que cada año lo hemos visto y uno dice “qué chiva estar ahí” y este año se me cumplió.

María Teresa Rodríguez dice que en El Chinamo el público conocerá una faceta más natural de ella, que no se lo permiten proyectos como Calle 7, donde trabaja desde hace dos años. (Instagram)

-¿Cómo se dio la oportunidad?, ¿le preguntaron antes o fue sorpresa?

Me imagino que me estuvieron viendo y vieron mi trabajo anteriormente. Llegaron a mí y tuvimos una reunión y me dijeron que me querían para El Chinamo y yo “¿es en serio?” No me lo podía creer. Es divino. Me sentí muy bien, muy valorada y muy honrada.

-¿Qué faceta de Tere veremos en ese programa?

Creo que van a conocer una faceta más mía, más natural, porque puede que lo vean a uno en pantalla en un informativo, en un programa como 7 Estrellas, pero aquí viene el juego, el humor… Hace muchos años cuando yo estaba en el otro programa (Combate) decían que era miss (fue miss Costa Rica 2008) y sí, fui miss, pero eso no me encasilla en que tengo que ser así nada más. Hay mucho más de Tere que simplemente ser miss.

-¿Cómo se está preparando?, ¿le está pidiendo consejos a alguien?

Ya tuvimos una reunión con todo el elenco. He estado viendo diferentes programas. Nancy Dobles es un sol de mujer y me ha brindado mucha ayuda y consejo y eso es algo que le agradezco de todo corazón. También me estoy empapando con los programas del año pasado que son los más recientes.

-¿En qué la ha aconsejado Nancy?

Nancy me ha dado diferentes tips, cosas que, como ella me dice, uno lo va conociendo a lo largo del tiempo pero que ella me las comparte. Son cositas para uno que le funcionan mucho y eso se lo agradezco bastante a ella, que se tome el tiempo para aconsejarme y ayudarme.

-También compartirá cámaras con Keyla Sánchez, Mauricio Hoffmann, Carlos Álvarez…

Son personas que conozco, a quienes les tengo mucho respeto y cariño. Son personas que cuando me las topo en el canal siempre hay una gran sonrisa y un gran abrazo. Creo que será un grupo bastante bonito y animado.

María Teresa Rodríguez trabajó hace años como animadora de Combate en Repretel, un programa de concursos que le dio gran experiencia en la televisión en vivo. (John Duran)

-El Chinamo es fiesta total, ¿es Tere así fiestera?

Ahorita soy más casera. Antes sí me gustaba irme de fiesta con mis amigos y demás, ahora también capaz que vez perdida se hace, pero en este momento soy más de plan tranquilo con los amigos, en la casa, unos vinitos y, si no, tranquila con mi fierecilla que esa me toma todo mi tiempo.