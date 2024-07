María Teresa Rodríguez estuvo a punto de perder algo en lo que viene trabajando desde hace años

María Teresa Rodríguez confirmó que sus últimos días fueron de mucha zozobra porque se llevó un gran susto. (Instagram)

María Teresa Rodríguez vivió momentos de angustia los últimos días porque estuvo a punto de perder algo en lo que viene trabajando desde hace años.

Dichosamente a la guapa miss Costa Rica 2008 le volvió el alma al cuerpo ya que el asunto se solucionó tras días de zozobra y preocupación.

Tere estaba desaparecida de las redes sociales desde el fin de semana, algo que no es usual en ella, y este lunes en la noche contó que su cuenta de Instagram estaba bloqueada y ella temió lo peor.

La presentadora de 7 Estrellas y Calle 7: Informativo, programas de canal 7, tiene 280 mil seguidores en Instagram y eso representa un gran negocio para ella, pues muchas marcas la contratan para que les haga bulla en sus redes.

Fue por eso que Tere estaba tan angustiada porque uno de sus principales negocios estaba siendo amenazado.

“Pues me llevé la amarga sorpresa que mi Instagram estaba bloqueado y no podía ingresar a mi cuenta. Esto es una situación bastante complicada porque esta es una herramienta de trabajo para mí, entonces imagínese la zozobra de no saber qué es lo que pasa y pensar en perder esta plataforma que tengo años de irla llevando de la mano con mi trabajo”, comentó Tere a La Teja.

La guapa le dio muchas gracias a Dios porque pudo recuperar la cuenta este lunes pues su perfil se desbloqueó y ya lo usa con normalidad.

“¡Qué susto! Por un momento pensé que iba a perder a esta comunidad tan linda que ha crecido conmigo desde hace tantos años; pero pues siempre no. ¡Acá seguimos!”, escribió María Teresa en su Instagram al contarle a la gente que había recobrado el control de su perfil.

María Teresa Rodríguez celebró que recuperó su cuenta de Instagram. (Instagram)

Rodríguez evidenció la felicidad tras los días de tristeza que vivió con una foto en blanco y negra, en la que sale en una pura carcajada, y que se llenó de muchos comentarios de gente que se alegró de su regreso.

Esta situación de robo de cuentas es una de las dificultades que enfrentan los famositicos pues sus comunidades en redes son tan grandes que se vuelven atractivas para que la delincuencia cibernética se las robe.

El presentador de Repretel, Rafa Pérez; la presentadora de canal 7, Gabriela Jiménez, y la modelo y exreina de belleza, Johanna García (mejor amiga de María Teresa) son algunos de los conocidos ticos que han sido víctimas de estas situaciones.

Luego de que Tere compartiera su felicidad por recuperar su cuenta, muchas personas reaccionaron con gran alegría y le dedicaron varios mensajes.

Entre esos mensajes destacaron los de su gran amiga, Johanna García, quien le dijo a Rodríguez que la amaba con todo su corazón.

Tere también contó, entre las primeras cosas que hizo con su regreso, que se volvió a tatuar. Esta vez se hizo varios tatuajes en las manos y en puntos estratégicos de los dedos.