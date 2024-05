Max Barberena reta a aerolínea luego de que una de sus pilotos hablara malísimo de los ticos

Max Barberena le habló bien claro a Iberia. (Instagram)

Luego de que una piloto de Iberia hablara malísimo de los ticos y dijera que odia nuestro acento, el retahilero Max Barberena retó a la aerolínea española.

Según Barberena, en momentos como este es cuando al tico le toca defender el “pura vida”, de ahí la desafiante propuesta que le hizo a la compañía aérea.

LEA MÁS: Una piloto insultó la forma en que hablamos los ticos y causó indignación

“A Iberia, que demuestren al mundo que ese comentario absurdo no tiene nada que ver con la identidad de este país y pongan una canción de un grupo o cantante nacional cada vez que uno de sus aviones aterricen en este país y dejen el nombre de Costa Rica muy en alto; por eso nos toca a nosotros defender el ‘pura vida’”, dijo el presentador de canal 7.

Max desafió a la empresa tras hablar de que todos los días siempre alguien va a atentar contra nuestra identidad por diversas razones.

“Todos los días alguien siempre va a atentar contra la identidad de este país, si no es a lo interno, un político que no hace bien su trabajo, es alguien que vive afuera y nos dice que somos chiquititos, que no podemos hacer nada grande o que no les gusta la forma en la que hablamos, pero ese es el momento donde los ticos, desde el fondo del corazón, decimos que somos el país del pura vida y nos toca defendernos”, dijo Max.

Max Barberena desafió a esto a la aerolínea que emplea a piloto que habló mal de los ticos

LEA MÁS: La gran razón por la que Max Barberena no estará en el Verano Toreado

La indignación del guanacasteco es similar a la de muchos costarricenses, quienes no pueden creer la forma despectiva en cómo habló la piloto española de nosotros.

“Es que odio este acento y lo mal que hablan”, dijo la mujer sin percatarse que había dejado abierta la señal de comunicación con los controladores aéreos del Juan Santamaría.

La aerolínea salió al paso de la situación pidiendo disculpas por lo sucedido con la piloto, pero como dicen, ya el daño está hecho.

LEA MÁS: Max Barberena revela sus planes tras quedar fuera de Toros Teletica: “Dios toma las decisiones perfectas”