La gran razón por la que Max Barberena no estará en el Verano Toreado

Max Barberena le está poniendo a la producción de eventos con su proyecto Costa Rica Produce. (Cortesía)

La gente extrañó a Max Barberena en los toros de diciembre de canal 7 y lo seguirán extrañando en el Verano Toreado, porque el retahilero tampoco fue confirmado por Teletica para esas transmisiones.

Eso lo supimos el martes, el día que el productor Heberth Durán, confirmó en Teletica.com a los elegidos para la temporada 2024 del Verano Toreado y el nombre de Max volvió a no estar por ningún lado. Lo mismo pasó con el guanacasteco en Toros Teletica 2023-2024.

Pero Max no quedó por fuera del Verano Toreado –que inicia este sábado 13 de enero– así porque así; él habló con La Teja este miércoles y explicó la gran razón por la que, lastimosamente, no pudo estar “en la arena” con el canal del trencito.

Barberena lamentó que no haya podido estar en ninguna transmisión de toros con canal 7; y su ausencia en el Verano Toreado tiene un motivo de peso y muy importante para él.

Max Barberena no estará en Verano Toreado.

“Vieras que tengo una empresa productora de eventos muy arraigado a la cultura del pura vida y estamos haciendo proyectos este verano y talleres de retahílas, y este año me chocan los eventos de la empresa con la gira del Verano (Toreado), entonces no voy a poder estar. Amo los toros, pero este año no voy a poder estar”, comentó Barberena.

Bromea con que en diciembre y ahora entre los toros y él no hubo “química”, pero que lleva en el alma todo lo que tenga que ver con el arte taurino.

“Para todos Dios tiene un plan y en el mío no estaban los toros este año”, comentó.

Max Barberena se explora como productor de eventos en su nuevo proyecto. (Cortesía)

El “culpable”

Pero ¿de qué trata el proyecto que obligó a decirle “no puedo” al Verano Toreado? Max le contó todos los detalles a La Teja.

Se llama Costa Rica Produce y el retahilero lo busca fomentar en todas las municipalidades del país, en centros educativos y empresas comerciales.

A todos esos lugares, Max está ceñido que llegará con todo el sabor del pura vida costarricense.

Costa Rica Produce se viene gestando desde hace cinco años, nació hace pocos meses y esta segunda semana de enero, “la criatura” ya comienza a ser más pública para la gente.

“No la habíamos lanzando hasta no estar seguro de que lo que íbamos a producir realmente, iba a ser algo diferente, que iba a ayudar a levantar la cultura y la identidad del pura vida y que fuera algo que, cuando la gente lo viera, dijera que ¡qué chiva ser tico!”, explicó Max.

De hecho, el proyecto inició con él como figura de la pantalla y exponente de la cultura costarricense.

“Empezamos a ver que a la gente cuando le hablás en una línea muy tica, con costumbres y tradiciones, la gente responde, entonces nos ideamos esto de producir eventos que sean experiencias pura vida. Cualquier cosa que hagamos tiene que llevar el espíritu del pura vida”, destacó.

Max Barberena imparte talleres con su nueva productora. (Cortesía)

Lo que hace

Costa Rica Produce incluye talleres de retahílas y producción de eventos que tengan que ver con algo muy tico y que tenga historia, música y artistas costarricenses.

“El objetivo es llevar esta experiencia a todos los pueblos durante este año y por esa razón es que, precisamente, no puedo estar en Verano Toreado, pero sí lo visualizo en los 85 cantones del país y en escuelas y colegios, porque abrimos un ciclo especial para llevar el proyecto a centros educativos”, continuó.

Barberena convocó a las municipalidades a sumarse a la idea y llevar estas producciones a sus comunidades, porque la esencia del pura vida está en todos los rincones del país y se manifiesta de distintas maneras, desde su punto de vista.

“Yo me encargo de la producción y los guiones técnicos. Desarrollo el concepto del evento y de cómo hacer que desde el minuto uno hasta el último minuto, el espíritu del pura vida no deje de latir en ningún momento”, reforzó.

Para información relacionada con los talleres y los eventos producidos por Max, el retahilero dijo que por ahora son sus redes sociales (max_barberena05, en Instagram) el canal para comunicarse. En unos días, Costa Rica Produce tendrá su propio perfil.

Max Barberena produce eventos con sello tico. (Cortesía)

Así que Max tuvo razones de bastante peso para alejarse de las transmisiones de toros de Teletica, al menos hasta el 18 de mayo, cuando finaliza la temporada 2024 del Verano Toreado.