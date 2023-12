Max Barberena revela sus planes tras quedar fuera de Toros Teletica: “Dios toma las decisiones perfectas”

El retahilero Max Barberena será uno de los grandes ausentes en el elenco de Toros Teletica de este fin y principio de año. (Facebook)

Tras 12 años de ser parte del elenco de Toros Teletica, el retahilero Max Barberena no participará en las transmisiones de las corridas de toros de canal 7 este fin de año.

El canal del trencito terminó de confirmar este martes, en conferencia de prensa, el elenco para esas transmisiones que inician el 25 de diciembre desde Palmares y el nombre del guanacasteco no apareció por ningún lado.

LEA MÁS: Toros Teletica tendrá otro gran ausente y un nuevo nombre se suma al elenco de las corridas

La Teja conversó con el talentoso retahilero, quien contó que él estuvo en los planes de la producción de toros hasta el final, pero por un tema comercial, su participación se descartó.

Ante esa realidad, Max tiene sentimientos encontrados y reveló los planes que tiene para este diciembre tras quedar fuera de Toros Teletica; aunque su nombre sí suena fuerte para el Verano Toreado de canal 7, que inicia en enero y se extenderá hasta el 18 de mayo.

-Sorprendió no escuchar su nombre en el elenco de Toros Teletica, ¿qué pasó?

Sí iba (a participar en los toros del 7), pero a nivel comercial el segmento (de retahílas que él presenta) no se concretó y no se programó. El canal, gracias a Dios, me extiende la participación para el Verano Toreado y Dios primero que lo podamos hacer. Pero obedeció (su ausencia en el elenco) a un tema circunstancial.

Max Barberena llevaba 12 años de ser parte del elenco de Toros Teletica. La imagen corresponde a las figuras que canal 7 fichó en los toros del 2017. (Rafael PACHECO GRANADOS)

-¿Y sí va a estar en el Verano Toreado?

Tengo que revisar la agenda porque uno tiene siempre que programarse, pero el canal ya me extendió la invitación para el Verano Toreado.

-¿Qué siente tras quedar fuera de Toros Teletica?

Son dos temas. Uno de nostalgia porque diciembre es igual a toros y, además, a mí me encantan los toros. Desde que yo trabajo en eso, cuando voy a una corrida de toros fuera de todas las carreras y del trabajo lo disfruto porque realmente amo los toros. Ahora, obviamente, voy a disfrutar de esas transmisiones desde la pantalla.

LEA MÁS: Ellos son los convocados a los toros de canal 7 ¿Está Maureen Salguero en la lista?

Por el otro lado viene la parte del corazón, de que tengo familia en Guanacaste, de que mis papás están grandes; entonces para mí poder tomar esta fecha para dedicarla a la familia y a mi bebé de dos años (Sara, su hija menor), me genera una gran ilusión porque es recuperar un tiempo que, por 12 años, no lo he podido tener

-¿Entonces va a aprovechar para estar con la familia?

La prioridad es la familia. Tengo la alegría de poder irme para Guanacaste a pasar un fin de año allá que no lo paso desde hace más de 10 años y poder pasarlo con mis viejos (sus papás), mi sobrino, mi hermano… me da una sensación de gran alegría.

-¿Cuándo se piensa ir para Cañas?

Tengo unos eventos en San José, entonces me voy el 27 de diciembre y hasta los primeros días de enero.

-¿Cree que a la gente le hará falta escucharlo en los toros?

Le voy a dar mi opinión de lo que pienso: Dios a mí me dio una oportunidad de abrir un espacio en la televisión de una ventana a la cultura, no solo a la retahíla, sino de lo que significa el folclor. Entonces por 12 años abrí un segmento que estaba muerto.

Hoy, los niños en el país volvieron a decir retahílas, hay niños que siguen las bombas, hay niños que se presentan en festivales de las artes con retahílas mías o con retahílas de alguien más, y por ese segmento pasaron cientos de niños que hoy en el país, aunque mi voz no suene en diciembre, están haciendo retahílas. Ese es mi trabajo y yo lo tengo claro que en algún momento por equis razón, como esta, mi imagen y voz no estén, pero mi mayor ilusión es que por 12 años se ha hecho y volvieron a estar vigentes tradiciones que estaban prácticamente muertas.

LEA MÁS: “Gallina” da otro bombazo sobre su participación en Teletica para fin de año

Este martes, en conferencia de prensa, canal 7 oficializó a su elenco de Toros Teletica y adelantó algunos detalles de las transmisiones. (Manuel Herrera F.)

-¿Está tranquilo?

Dios toma las decisiones perfectas y este diciembre no me tocará estar, pero ojalá que en los otros (diciembres) pueda regresar y que el segmento no muera. Ese es el mensaje principal, que ese segmento no fallezca y creo que el canal lo tiene claro porque es su visión: muy familiar, muy de tradición, y es un tema más de programación y de circunstancias, no de otra cosa.