María Teresa Rodríguez les mandó fuerte mensaje a los que la critican por sus noviazgos

La presentadora María Teresa Rodríguez confirmó, a inicios de semana, que está soltera de nuevo tras terminar su relación con el cantante Adrián Lizano.

El hecho de que su relación con el vocalista de Alicia Stereo durara tan solo tres meses y que su pasado noviazgo con el abogado Alexánder Miranda también fuera muy corto, generó que muchos de sus seguidores le tiraran en redes sociales.

Algunos la cuestionaron si por alguna razón le duran muy poco los novios y otros le preguntaron cómo hace para cambiar de novio en cuestión de meses, por lo que ella decidió mandarles un mensajito para que dejen de “tirar odio”.

“Para las personas que entran a mis redes sociales solo a tirar odio... les deseo el triple de lo que ustedes me desean a mí... y mis deseos casi siempre se hacen realidad. Ya ustedes verán si eso es bueno o malo... Que tengan un maravilloso día”, publicó en su Instagram.

La presentadora de Calle 7 Informativo dice estar muy tranquila después de su ruptura amorosa y también publicó que está trabajando en su paz mental.

“No gastes tu energía en lo que no podés controlar. No esperes resultados inmediatos. No te rindas en el primer intento fallido...” son solo algunos de los consejos que les está transmitiendo ahora a sus seguidores en redes.