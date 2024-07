Modelo Johanna García rompió su amistad con Ingrid Solís, esposa de Hernán Medford, ¿por qué?

Johanna García (centro) e Ingrid Solís (derecha) en unas vacaciones hace unos meses en una playa de Costa Rica. Junto a ellas Karol Uzaga. (Cortesía)

La modelo Johanna García sacudió la farándula costarricense este martes al revelar en sus redes sociales que rompió su amistad con Ingrid Solís, esposa de Hernán Medford.

García contó sobre esa ruptura luego de que varios seguidores se lo cuestionaran en la cajita de preguntas de Instagram, que la guapa dejó en sus historias.

Ellas tenían años de ser amigas. La relación surgió en el 2018 cuando Ingrid ganó el Mrs Universe Costa Rica, certamen que dirige Johanna junto con María Teresa Rodríguez.

“Hace rato no veo a la esposa del profe en sus historias, ¿qué pasó?”, ¿qué pasó con Ingrid?, ¿ya no tienen amistad?”, ¿qué pasó con Ingrid, su amiga, que no la he vuelto a ver con ustedes?”, fueron las preguntas que le hicieron a García.

Johanna García dijo que sus únicas amigas ahora son María Teresa Rodríguez y Karol Uzaga. (Instagram)

“Hola, por circunstancias de la vida ya no (es amiga de Ingrid). Teníamos caminos diferentes y a veces es mejor así, cada una por su lado”, respondió Johanna ante la insistencia de los curiosos.

También compartió una foto de ella junto a María Teresa Rodríguez y Karol Uzaga y recalcó que “mis amigas son ellas dos”.

La Teja contactó a García, quien vive desde hace ocho meses en Austin (Texas, Estados Unidos) para indagar más del por qué del fin de esa amistad y aunque respondió, dijo que por respeto, no quería referirse al asunto.

“Es que por respeto a la amistad que en algún momento tuve con ella preferiría no decir nada. Mi mejor amiga siempre ha sido María Teresa. A Ingrid la conocí por el Mrs Universe y, pues, fui yo la que decidió ponerle fin a esa amistad. Pero solo te puedo decir que ya cerré el ciclo con ella”, mencionó.

Este medio también contactó a Solís; sin embargo, al cierre de este artículo no había respondido a la consulta. Ella está en Bogotá, Colombia, según las publicaciones de sus historias en Instagram.

Johanna García confirmó que terminó su amistad con Ingrid Solís. (Instagram)

Llama la atención esta ruptura de amistad, pues Ingrid fue la primera huésped que tuvo Johanna, en diciembre pasado, en su nueva casa en Austin, donde vive con su esposo y su hija.

