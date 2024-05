Johanna García está trabajando en algo que jamás imaginó y le llena el corazón

Johanna García comparte la iniciativa con su esposo y su hija. (Cortesia)

La exreina de belleza Johanna García se fue a vivir a Estados Unidos y ahora está “trabajando” en algo que jamás le pasó por la mente que haría.

Todo sucedió porque la guapa compartió un video en su perfil de Instagram, en el que se ve trabajando en labor social con su familia, (su hija y su esposo), de hecho ella contó que todos sus viernes son muy diferentes a los que solía tener.

García en el video mostró cómo junto a una organización se reúnen para ir a dejar alimento a las personas que menos tienen e ir a ayudarlos con ropa y productos, con el fin de que tengan un buen día y se llenen sus pancitas.

Ante este buen acto de fe, en La Teja le preguntamos a la guapa cómo es esta experiencia y ella muy amablemente nos contó a detalle.

“La iniciativa se llama Todos comen hoy, es por parte de la iglesia católica de San Luis (ubicada en Austin en Texas, Estados Unidos). Podemos ayudar gracias a que personas y empresas grandes donan comida, bebidas, agua, y también personas particulares que donan cositas como ropa o productos, o bien tiempo para ir a repartir los alimentos a los más necesitados”, comentó García.

Contó que la idea es ayudar a las personas sin juzgarlos, sin tener perjuicio en ellos, solo darles un rato de felicidad que es lo que necesita mucha gente en esta condición.

“Esta actividad se hace una vez al mes, los primeros viernes de cada mes y es muy lindo llenar esos corazones”, detalló.

Joha también nos reveló que así como hay personas, hay perritos que necesitan comidita.

“Mi familia y yo también hacemos paquetitos para que los perritos coman, porque también hay muchos perritos cuyos dueños son personas con necesidad”,comentó.

Joha y su familia se integraron a este grupo porque una compañera del trabajo de su esposo los invitó a participar y ahora es algo que no les puede faltar.

“Hacer este tipo de actividades realmente nos llenó el corazón, y además yo pienso que las cosas buenas también hay que compartirlas para crear conciencia, ya sea que tengamos poquito, medio, o en abundancia, para agradecerle a Dios y a la vida todo lo que nos regala”, comentó.

Joha cuenta que los que reparten los bocaditos y los artículos son siete personas y atienden a unas 50 personas de diferentes edades.

Para estas obras sociales participan empresas y personas. Cortesía.

Johanna García contó que siempre preparan todo antes de hacer las entregas. Cortesía.

Ellos llegan antes con el fin de acomodar las cositas en el carro (las bebidas, los snacks, la ropa, medicamentos y las cosas de aseo personal).

“Es muy bonito porque ellos, cuando ven el carro, debidamente identificado, se ponen muy felices, se arriman, los atendemos para darles la comidita, ellos escogen lo que quieren comer y lo que necesitan. Hay personas que viven debajo de los puentes, en la calle, unos que alquilan espacios privados y los alquilan entre dos o tres personas y les cobran una mensualidad de 800 dólares (poco más de 400 mil colones). La situación de estas personas es muy fuerte, pero llena muchísimo el corazón, es muy lindo ver caras de agradecimiento cuando les dan una mano”, detalló.

García contó que cada vez que ayudan a estas personas se les ilumina el rostro cuando ellos llegan.

“Siempre me preguntan:’¿Where are you from?’ (¿De dónde eres?), y cuándo les digo que de Costa Rica, sonríen”, detalló.

Para la guapa y su familia esta iniciativa es muy importante porque es un proyecto de vida y la gente que más necesita se pone feliz, les agradecen y siempre les dan una palabra de aliento.

Johanna García disfruta de una actividad que le llena el corazón

“Soy fiel creyente de que lo bueno se comparte. A veces las redes sociales sirven para muchas otras cosas y yo dije ’Esto hay que compartirlo también. Porque sí se puede ayudar y también se puede crear conciencia. Y no por figurar, ni por buscar algún puesto (político, de belleza, etc.), sino por poner los pies en la tierra y levantar la vista a nuestro alrededor”, agregó.

Johanna García contó que la necesita en Estados Unidos es mucha. Cortesía.

Ayudas en cada país

Aunque muchas personas creen que en Estados Unidos se vive bien y sin problemas, la exmiss Costa Rica 2016, reveló que existe necesidad y que hay mucha gente que vive con carencia.

Ella contó que cuando estaba viviendo en Costa Rica y estuvo en el certamen de belleza ayudaba a los más necesitados en épocas como Navidad, pero que nunca había vivido de cerca una experiencia así.

“Cada uno de nosotros debería hacer una labor social por lo menos una vez en la vida. Si usted no tiene los medios para hacerlo se puede unir a organizaciones para ayudar a acomodar cosas o entregarlas. Hay que sacar el tiempo y ofrecer lo que uno tiene a su alcance”, comentó.

Los viernes de Johanna García y su familia son bastante diferentes. Cortesía.

Joha cuenta que a ella nunca le pasó por la mente ir a hacer labor social a Estados Unidos, pero que ha tomado estos momentos con mucha fe y amor.

“Yo le dije a mi esposo que esta experiencia la estamos teniendo en la tierra que no nos vio nacer”, resaltó.