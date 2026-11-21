El chef Jhona Monroy, exesposo de Montserrat del Castillo, dio a conocer este sábado una gran noticia que lo tiene feliz y con una sonrisa de oreja a oreja.

Monroy confirmó que la revista Cocineros mexicanos por el mundo le concedió un importante premio por llevar la gastronomía de su país a otras latitudes.

Jhona Monroy, exesposo de Montserrat del Castillo, tiene restaurantes mexicanos en Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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A Jhona le entregaron el Taco de Oro, un trofeo que reconoce su esfuerzo por compartir los sabores mexicanos con otras culturas gracias a sus restaurantes en Costa Rica.

Así celebró el ex de Montserrat del Castillo

“Recibir el Taco de Oro de Cocineros mexicanos por el mundo es un honor que atesoro con humildad. Detrás de este reconocimiento hay años de trabajo, pasión y esfuerzo, también lejos de mi país, llevando conmigo mis raíces y el orgullo de ser mexicano”, celebró el empresario.

Incluso el premio lo recibió en compañía de su hijo Jhona, el único que procreó en sus años de relación con la presentadora de Teletica. El niño tiene 6 años.

Jhona Monroy feliz con su premio del Taco de Oro. (Instagram/Instagram)

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“Compartir este momento con mi hijo lo hace aún más especial. Gracias de corazón por valorar mi trayectoria y por hacer que este camino tenga un significado tan bonito”, agregó.

La separación

Jhona y Montserrat se separaron a finales de 2024. La noticia se hizo pública en febrero de 2025. Habían estado casados durante cinco años.

Montserrat del Castillo y Jhona Monroy fueron esposos por cinco años.

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