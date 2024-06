Exestrella de Hollywood Loni Willison vive en la calle y come del basurero; vea su duro antes y después

Loni Willison fue una espectacular modelo estadounidense antes de involucrarse con las drogas. (El Tiempo (GDA).)

Loni Willison pasó de ser una cotizada modelo y estrella de Hollywood, a una habitante más de las calles de Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

Hace unos días, un fotógrafo captó a la exmodelo en condiciones bastante lamentables donde hasta se le ve buscando comida de los basureros.

Diez años atrás, Willison era una hermosa rubia que disfrutaba los placeres que da la fama gringa, llevando una vida de lujos y siendo una de las modelos preferidas por exclusivas revistas.

Lo tenía todo para triunfar, brillar y amasar muchísima plata, pero al separarse de su exesposo, el actor Jeremy Jackson, reveló que fue víctima de maltrato y agresión muy fuerte por parte de su exmarido.

Loni Willison anda vagando por las calles de Los Ángeles con esta apariencia. (El Tiempo (GDA).)

En el 2015 oficializó que se había separado de Jeremy, quien fue actor de Guardianes de la bahía, y contó que una vez en la casa se excedieron de drogas y alcohol y él la agredió gravemente.

Tal fue la golpiza que ella quedó con fracturas en las costillas y heridas en el cuello, además de múltiples rasguños en rostro y cuerpo.

Eso la forzó a dejar el modelaje y prácticamente todo el mundo le volvió la cara.

Tenía 31 años y su vida se fue de pique. Al verse sin casa comenzó a vivir en las calles de Los Ángeles y en el 2018 aparecieron las primeras fotos, vagando con un carrito de supermercado con sus cosas adentro.

Loni perdió varios dientes y cada nada es vista con golpes en los brazos y cara. Una vez dijo a la prensa que, al iniciar su vida en la calle, evitó bañarse durante un año para prevenir que cualquier hombre la agrediera.

Loni Willison cómo se veía hace muchos años y como se ve actualmente. (El Tiempo (GDA).)

En una entrevista con TMI-BUZZ, dijo que tiene familia, pero que ellos eligieron respetar su elección de vida. En varias ocasiones mencionó que no quería ser objeto de lástima, porque no se ve a sí misma como una víctima.

“Eventualmente, me gustaría tener algo, pero es tan difícil para mí encontrar un lugar, literalmente, tendría que encontrar algo no muy caro, en medio de la playa, sin que haya nadie rodeándome y no porque no me guste la gente”, una vez sobre la posibilidad de dejar esa vida.

El 17 de mayo pasado fue la última vez que la fotografiaron buscando cosas de la basura y encontró un enjuague bucal.

Loni Willison salió en muchas portadas de revistas en el pasado. (El Tiempo (GDA).)