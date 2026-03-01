Exfigura de Repretel se afianza como cantante a 10 años de su paso por la televisora

Hablar con Clara Huygens es recargarse de energía, positividad y buena vibra.

A la argentina, radicada en Costa Rica hace casi 20 años, el “pura vida” la atrapó al punto que en el 2016 llegó a la televisión nacional y, una década después, el talento que la llevó a Repretel: el de la música, está más afianzado que nunca.

Clari Sol vive un momento soñado de su carrera musical. Fotografía: Cortesía Clara Huygens. (Cortesía/Cortesía)

Clari Sol, su nombre artístico, participó en el 2016 en la primera temporada de Batalla de talentos, uno de los grandes programas que Repretel transmitió en el pasado por canal 11.

Enmarcada en el lanzamiento de su más reciente canción, “Fecha de caducidad”, Clara, de 35 años, conversó con La Teja y contó qué es de su vida desde su debut en la pantalla chica nacional, uno de sus mayores sueños.

—¿Qué ha sido de la vida de Clara en la última década?

Después de que tuve ese gran momento para mí, que fue la aparición en televisión en Batalla de talentos, me estuve dedicando bastante a la parte de la comunicación. Trabajé en VM Latino como presentadora y poco a poco fui desarrollando el instinto para encontrar cuál era mi camino y fui tocando un poquito por todos lados. En el ámbito de la actuación tuve experiencia participando en películas nacionales, que es un mundo que me gusta mucho, y recientemente se acaba de estrenar una en la que participé que se llama “Culpable invisible”.

Por otro lado, empecé a explorar cuál era mi lugar en la música. Estuve malabareando entre los dos mundos de la música: el de la original y el mundo de la música en eventos, popular y todo lo que son contrataciones en vivo. Ahorita estoy dedicada a conciertos en vivo, eventos en hoteles, en bodas, restaurantes y me encantaría abrir las puertas de festivales. Y paralelo a eso, en mi cuartito, me dedico a escribir canciones, que es realmente mi manera de canalizar mis vivencias.

Clari Sol y su familia viven en Costa Rica desde hace casi 20 años. Fotografía: Cortesía Clara Huygens. (Cortesía/Cortesía)

—¿Cómo ha sido desarrollarse como cantante en Costa Rica?

Me encanta estar desarrollándome en un país de las posibilidades que tiene Costa Rica porque siento que todo es alcanzable y que es solo cuestión de quererlo e intentarlo. Cuando quise estar en televisión, busqué la forma de llegar a los contactos correctos; cuando quise dedicarme a la música, encontré a los productores de superbuena calidad para lograrlo y todo fue acá en Costa Rica con personas nacionales y artistas nacionales.

—¿Cuándo despuntó su carrera musical?

Curiosamente, fue en pandemia. En ese tiempo toqué mucho piano y escribí mucho y lancé mis primeras tres canciones originales y comencé a buscar oportunidades como cantante y a empezar a vivir de la música.

—“Fecha de caducidad” es su más reciente tema, ¿qué representa esta canción en su carrera musical?

La última canción que lancé (El cabrón), el año pasado, fue muy diferente porque es una balada romántica superlinda; pero luego de eso me di cuenta de que quería explorar otros géneros, otros estilos y transmitir otro tipo de cosas, y eso lo hago en “Fecha de caducidad”. En esta nueva canción exploro con sonidos más pop-rock, con un montón de influencias que tengo de niña. Nunca he sido tan fan de una canción mía como de esta; no paro de escucharla.

—Dice que su música retrata sus historias, ¿qué significa “Fecha de caducidad”?

Esta canción se inspira en cuando uno está viviendo algo que ya sabe que se va a terminar. Es una evidencia muy distinta a cuando uno está construyendo algo al caminar. Es una historia que se vivió sabiendo que tenía una fecha límite y final, y aun así se decide vivirla con todo lo que implica.

—¿Qué planes tiene en su carrera musical?

Quiero abrir puertas en festivales nacionales y presentar mi música original en diferentes lugares, seguir sacando canciones y hacer colaboraciones con otros artistas.

—Lleva 19 años viviendo en Costa Rica, ¿cómo ha sido adoptar este país como su casa?

En Costa Rica vivo una vida muy feliz. Me encanta el equilibrio de la naturaleza con la ciudad, la posibilidad de salir de la ciudad en poco tiempo y desconectarse. Costa Rica me transmite paz y equilibrio y eso es algo muy especial.

Clara Huygens participó en el 2016 en el programa de Repretel, Batalla de talentos. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero)

—¿Cómo es su vínculo actual con Argentina?

Allá tengo mucha familia y me encanta visitar, ir a disfrutar de la comida de cuando era chica. Cada año o dos años trato de dar una visita, pero siempre que estoy allá llega un punto en el que anhelo regresar a casa, a mi refugio.

—¿Qué la flechó de Costa Rica?

La playa. Es una debilidad que Costa Rica tiene a tope y vivo enamorada de visitar la playa. Mi familia echó raíces en playa Tambor y ese es mi lugar de paz.

—¿Qué es lo más tico que tiene Clara?

Comer gallo pinto. El desayuno típico para mí es lo más rico que tiene Costa Rica.

—En el 2016 participó en un programa de Repretel, ¿qué recuerda de ese proyecto?

Fue una revolución gigante que se hizo en mi vida porque se estaba cumpliendo lo que había querido: tener un espacio donde pudiera mostrar mi arte y personalidad. Recibí mensajes muy lindos de mucha gente que admiraba lo que hacía y es muy lindo, y tengo recuerdos muy bellos. Fue un tiempo muy corto, pero muy intenso, que me cambió la vida.

Clara Huygens vive enamorada de las playas de Costa Rica, su favorita es Tambor. Fotografía: Cortesía Clara Huygens. (Cortesía/Cortesía)

—¿Te impulsó en la escena artística de Costa Rica?

Sí, no estaríamos hablando. Me abrió muchísimas puertas. Después de Batalla de talentos, entré a VM Latino, donde pude tener mi propio programa y trabajar como presentadora.

—¿Vive de la música totalmente?

Afortunadamente sí. La música sostiene todo en mi vida y siempre que tengo oportunidades de hacer otras cosas, como actuación o trabajos comerciales son complementos que aparecen.