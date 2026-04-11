Farándula

Exfigura de Teletica Deportes atravesó momentos muy complicados los últimos días

Comunicador enfrentó una difícil situación recientemente, según dio a conocer este viernes

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Por Manuel Herrera

El periodista deportivo Fabián Borbón compartió este viernes un momento muy delicado que vivió en los últimos días, relacionado con la salud de su mamá.

La exfigura de Teletica Deportes reveló que su progenitora enfrentó serias complicaciones médicas que incluso comprometieron su vida.

Tras horas de guardar silencio, Fabián Borbón ya se pronunció sobre su salida de Teletica con un mensaje que publicó recientemente en Instagram.
Fabián Borbón trabajó en Teletica Deportes hasta marzo del 2025, cuando fue despedido. (Instagram/Instagram)

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Agradecimiento al personal médico

Aunque no dio detalles sobre lo ocurrido, Fabián expresó su profundo agradecimiento al equipo de salud que atendió a su madre.

“Quiero agradecer profundamente a doctores y enfermeros del Hospital de Heredia por salvarle la vida a mi madre y cuidarla todos estos días. ¡Qué Dios los bendiga! Son ángeles en la tierra”, escribió en Instagram.

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Días de angustia en el hospital

Según su publicación, la señora permaneció internada en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, donde recibió la atención que permitió estabilizar su condición.

El periodista no profundizó en el diagnóstico, pero dejó claro que fueron días muy difíciles para su familia.

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Fabián Borbón dio a conocer en esta publicación los difíciles momentos que enfrentó los últimos días. Fotografía: Instagram Fabián Borbón. (Instagram/Instagram)

Un año de cambios personales

Este complicado episodio llega justo un año después de que Fabián Borbón saliera de Teletica, tras una reestructuración en el área de deportes.

Desde entonces, el comunicador ha enfrentado distintos retos tanto en lo profesional como en lo personal.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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