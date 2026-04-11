Exfigura de Teletica Deportes atravesó momentos muy complicados los últimos días

El periodista deportivo Fabián Borbón compartió este viernes un momento muy delicado que vivió en los últimos días, relacionado con la salud de su mamá.

La exfigura de Teletica Deportes reveló que su progenitora enfrentó serias complicaciones médicas que incluso comprometieron su vida.

Fabián Borbón trabajó en Teletica Deportes hasta marzo del 2025, cuando fue despedido. (Instagram/Instagram)

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Agradecimiento al personal médico

Aunque no dio detalles sobre lo ocurrido, Fabián expresó su profundo agradecimiento al equipo de salud que atendió a su madre.

“Quiero agradecer profundamente a doctores y enfermeros del Hospital de Heredia por salvarle la vida a mi madre y cuidarla todos estos días. ¡Qué Dios los bendiga! Son ángeles en la tierra”, escribió en Instagram.

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Días de angustia en el hospital

Según su publicación, la señora permaneció internada en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, donde recibió la atención que permitió estabilizar su condición.

El periodista no profundizó en el diagnóstico, pero dejó claro que fueron días muy difíciles para su familia.

Fabián Borbón dio a conocer en esta publicación los difíciles momentos que enfrentó los últimos días. Fotografía: Instagram Fabián Borbón. (Instagram/Instagram)

Un año de cambios personales

Este complicado episodio llega justo un año después de que Fabián Borbón saliera de Teletica, tras una reestructuración en el área de deportes.

Desde entonces, el comunicador ha enfrentado distintos retos tanto en lo profesional como en lo personal.

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