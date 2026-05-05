Exfigura de Teletica habla del giro que dio su vida tras dejar la televisión

Mariamalia Jacobo, recordada expresentadora de Teletica, sorprendió al hablar del cambio radical en su vida luego de alejarse de la televisión hace más de 15 años.

Por medio de un video en Instagram, la exfigura de 7 Estrellas contó cómo pasó de la pantalla chica a convertirse en empresaria, algo que nunca estuvo en sus planes.

Mariamalia fue la cara de 7 Estrellas durante varios años. Tomada de Facebook.

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Un camino inesperado lejos de la televisión

Jacobo confesó que su vida tomó un rumbo totalmente distinto al que imaginaba.

“La vida me llevó a otro lugar, mucho menos visible, pero de mucha más responsabilidad, y ahí entendí algo clave que en realidad es un principio bíblico que se hizo real en mi vida: si sos fiel en lo poco, se te confía mucho más”, expresó la colocha.

La expresentadora también compartió las enseñanzas que han guiado su proceso fuera de la TV.

“El segundo principio que entendí en este proceso fue que si sos fiel en la administración de lo que no es tuyo, un día vas a tener lo tuyo. La Biblia enseña que quien es fiel en la administración de lo ajeno tendrá lo suyo propio”, afirmó.

El giro que dio la vida de expresentadora de Teletica

Su paso por Teletica fue clave

Mariamalia recordó que su etapa en canal 7 fue fundamental para prepararla, aunque en ese momento no lo sabía.

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“En esos años trabajando para un jefe, tuve que dar cuentas de presupuestos, aprendí a manejar equipos, a liderar mujeres, a cuidar las marcas, a representarlas, y todo eso fue construyendo lo que iba a preparar para lo que hoy tengo”, dijo.

Así nació su empresa “En escena”

La comunicadora también habló de En escena, su empresa de producción de eventos, la cual inició desde cero y logró levantar con esfuerzo y disciplina.

“Sigo creyendo que lo invisible precede a lo visible. Lo que no se ve siempre está antes de lo que se ve. Y si estás soñando con emprender, solo te puedo decir: ‘Dios no te da más cuando estás lista, te prepara para que un día estés lista’”, finalizó.

Un mensaje para quienes sueñan con emprender

Con su testimonio, Mariamalia Jacobo busca inspirar a quienes desean iniciar su propio negocio, demostrando que los cambios inesperados pueden abrir puertas a nuevas oportunidades.

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