Exfigura de Teletica participa en el nuevo video musical de Eladio Carrión

Una exfigura de Teletica que se abre campo en Estados Unidos en el mundo de la actuación participa en el nuevo video musical de Eladio Carrión.

Se trata de la periodista Laura Rodríguez quien presumió este sábado que trabajó al lado del rapero estadounidense en la grabación del “clip” de su nueva pieza “Cholo 2”.

“Aquí humildemente actuando en el último video de Eladio Carrion y Víctor Mendivil”, afirmó Laura en Instagram junto con un extracto de su participación.

Laura trabajó en Teletica hasta el 2013 y después de su paso por canal 7 se fue a vivir a Estados Unidos junto a su esposo y su hija.

Laura Rodríguez se abre camino como actriz en Estados Unidos. Fotografía: Captura Instagram Laura Rodríguez. (Captura/Captura)

En el 7 destacó como reportera de farándula, por lo que se hizo muy conocida en el medio del entretenimiento local y hasta internacional por el tipo de coberturas que desarrolló.

Tras irse a vivir a Los Ángeles comenzó a estudiar actuación allá y su sueño de conquistar Hollywood sigue intacto.