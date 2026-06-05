Farándula

Exfigura de Teletica sufrió una reacción alérgica en la cara, viera qué pecado como se ve

La periodista Laura Rodríguez tuvo que hacer dos audiciones con su rostro así

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Por Silvia Núñez
Laura Rodríguez fue por varios años la reportera de farándula de Telenoticias. (Instagram)

La exfigura de Teletica, Laura Rodríguez, pasó un momento nada agradable y decidió compartirlo con sus seguidores en redes sociales.

La periodista, quien desde hace varios años vive en Estados Unidos y se ha abierto camino en el mundo de la actuación, apareció en sus historias de Instagram mostrando parte de su rostro visiblemente afectado por una reacción alérgica.

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“Me da vergüenza enseñarles la otra parte de la cara, pero tengo una reacción alérgica. Hoy sí vengo con el papel de víctima, vean”, comentó mientras enseñaba la zona menos afectada de su rostro enrojecido.

Laura Rodríguez sufrió una reacción alérgica en su rostro

Rodríguez explicó que el problema surgió luego de utilizar un producto que sabía que no debía aplicarse, pero no se fijó bien.

“Es una reacción alérgica a algo que no debí echarme en la cara, que yo sé que no puedo usar, pero me equivoqué, no leí bien la etiqueta y me lo puse”, contó con evidente tristeza.

Laura Rodríguez, periodista y actriz
Laura Rodríguez, periodista y actriz, mostró lo enrojecida que está su piel. (redes/Instagram)

Lo que más llamó la atención es que, pese a la inflamación y las molestias, contó que hizo dos audiciones así, pero que tuvo que recurrir a un filtro para mejorar su aspecto.

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Laura no detalló cuánto tiempo tardará en recuperarse, pero sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y deseos para que mejore pronto.

Este jueves su hija tenía la graduación del colegio y no le quedó más que intentar taparlo para no salir tan mal en las fotos.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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