Exfigura de VM Latino lanzó proyecto de entretenimiento que será deleite para aficionados al fútbol

El recordado expresentador de VM Latino, Mario Palacios, inició el año con el pie derecho tras lanzar un proyecto de entretenimiento que promete convertirse en todo un espectáculo para los aficionados al fútbol.

Palacios estrenó la iniciativa en la más reciente edición de 90 minutos por la vida y la presentará por segunda ocasión el próximo 7 de febrero, previo al esperado partido entre las leyendas del Barcelona y el Real Madrid, en el Estadio Nacional.

Mario Palacios lanzó su proyecto del "Preshow" hace unos días en el Estadio Nacional. Fotografía: Cortesía Mario Palacios. (Cortesía/Cortesía)

¿De qué trata el “Preshow”?

“El Preshow (nombre del proyecto) es un producto que brinda una experiencia diferente de entretenimiento presentando un partido de fútbol entre la Selección Máster de Costa Rica y la Selección de Creadores de Contenido del país. Es una experiencia en entretenimiento”, explicó Palacios.

La iniciativa nació de la mano de la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil, destacó quien fuera uno de los principales galanes del canal musical entre 2001 y 2014 y contó con el apoyo de la productora MKP, de Alexánder Cuadra (exesposo de Shirley Álvarez).

Exseleccionados nacionales y creadores de contenido se midieron en el Preshow de los 90 minutos por la vida. Fotografía: Cortesía Mario Palacios. (Cortesía/Cortesía)

Exseleccionados vs. creadores de contenido

El Preshow consiste en un partido previo al encuentro estelar, en el que participan exseleccionados nacionales de los procesos mundialistas de 2001, 2006, 2010 y 2014, enfrentándose a reconocidos influencers costarricenses.

El objetivo es ofrecer una opción paralela de entretenimiento para quienes asisten a los estadios y permitir que las nuevas generaciones vean en acción a las glorias del fútbol nacional ya retiradas.

“Lo que se quiere es que las familias lleguen temprano para que los más jóvenes tengan la oportunidad de ver a esos exfutbolistas jugando con la camiseta de la Sele”, afirmó Palacios.

Figuras dentro de la cancha

En el partido de lanzamiento participaron exseleccionados como Álvaro Mesén, Junior Díaz, Rolando Fonseca, Alonso Solís, Ronald Gómez, entre otros.

Por el lado de la Selección de Creadores de Contenido estuvieron figuras como Keiz, Gimario y Christopher Jiménez, conocido en redes como Atoms.

El marcador fue contundente: los exseleccionados se impusieron con un 7-0.

Llega “La Revancha”

Precisamente por ese resultado, la segunda edición del proyecto se llamará La Revancha y se desarrollará en el marco del partido entre los equipos españoles que se disputará en febrero en Costa Rica.

“El Preshow es una experiencia exclusiva para la apertura de eventos masivos de entretenimiento deportivo, que brinda la oportunidad de presentaciones en estadios donde se realicen actividades tanto de selecciones internacionales como de clubes nacionales”, detalló Mario.

Rolando Fonseca fue parte de los exseleccionados que jugaron en el Preshow de los 90 minutos por la vida. Fotografía: Cortesía Mario Palacios. (Cortesía/Cortesía)

¿Proyección internacional?

Palacios incluso adelantó que, tras la primera edición del proyecto, ya existe interés en llevar el Preshow a escenarios internacionales, aunque por ahora prefirió no dar mayores detalles.