VM Latino fichó a un nuevo presentador

Famoso locutor e influencer ahora presentará videos musicales en VM Latino

Por Silvia Núñez
Frank Castillo, nuevo presentador de VM Latino
Frank Castillo es presentador de VM Latino desde esta semana. (redes/Instagram)

El locutor e influencer Frank Castillo dio un salto importante en su carrera al ser presentado como el nuevo presentador de VM Latino, el canal de la música.

Frank se dio a conocer tiempo atrás en el programa “El laboratorio”, de la desaparecida emisora juvenil Vox F.M. (105.5), donde se ganó el cariño de los oyentes gracias a su simpatía, su buena vibra y sus mensajes motivacionales.

Estos dos últimos años se ha dedicado de lleno a la creación de contenido en sus redes sociales, pero la televisión tampoco es nada nuevo para él.

En el pasado formó parte del programa deportivo “Cracks”, de TD Más, junto a Gilberto “el Tuma” Martínez, y también ha sido presentador de Teletón.

“Cómo sería empezar un nuevo año sin una nueva aventura, el 2026 será un gran año y lo iniciamos regresando a la tele. Oficialmente Frankcillo es el nuevo presentador de VM Latino”, publicó en sus redes.

Aunque es ingeniero industrial de profesión, asegura que la comunicaciónes lo suyo, por eso ahora celebra con mucha emoción el volver a la pantalla.

