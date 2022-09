Frank Castillo, el ingeniero industrial que fichó Vox FM como locutor

Frank Castillo tiene seis meses de ser parte de Vox F.M., del grupo Omega. Instagram

Este año se empezó a escuchar una voz nueva en el dial que poco a poco se hizo más famosa.

Hablamos de la del locutor Frank Castillo, quien desde hace unos seis meses se integró al programa “El laboratorio”, de la emisora juvenil Vox F.M. (105.5), y se ha sabido ganar el cariño del público con su simpatía y consejos motivacionales.

Él es ingeniero industrial de profesión y trabaja entre semana para una compañía de telecomunicaciones, pero se enamoró de la comunicación poco antes de la pandemia, desde que descubrió que también tenía chispa para generar contenido en redes sociales.

Justamente, esa soltura para hablar y el buen manejo de las redes lo llevaron primero a debutar en televisión, en programas de fútbol.

Conozca un poco más de este alajuelense de corazón, pero ahora vecino de San José, de 30 años, quien además es padre de una niña de 6 años y divorciado.

Junto a sus compañeras Daryl Araya, Enelia Rojas hace el espacio El Laboratorio los sábados.

- ¿Cómo fue que inició en el medio?

¡Es loquísimo! Para mí la locución fue un rebote, porque antes de llegar a la radio, estuve en un programa que se llama “Cracks”, de TD Más, como por un año, junto a Gilberto “el Tuma” Martínez. Tuve que salir de ahí para dedicarme a redes y a la radio, porque no me daba la cobija con todo, más que tengo una hija de 6 años que se llama Maitte y que es el amor de mi vida.

Todo esto se ha dado como rebote de lo que he hecho en redes sociales, porque en realidad empecé a bloguear hace como cuatro años, que empecé a crear contenido como un hobby y como a los ocho meses me contactó una marca para decirme que le gustaba mucho lo que hacía y me ofrecieron una sesión de fotos y ya con eso tuve más exposición y mi cuenta creció.

- ¿Qué tipo de contenido ofrece a sus seguidores?

Hacía contenido de motivación a un inicio, sin embargo, en el camino me doy cuenta que la comedia o el lado jocoso, los memes o “sketches”, a la gente les llamaba mucho la atención cuando los hacía y al final me fui más por ese lado. Se basa más en vida cotidiana, historias, muy interactivo, me gusta que la gente participe, tengo secciones en las historias, hago encuestas en las que participan de 10 mil a 12 mil personas, también hago el musicómetro de artistas, me voy más por ese lado, un contenido que integre más a la comunidad.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de estar en tele?

Antes de llegar a TD Más estuve trabajando en FUTV en un programa que se llamaba “Fútbol TV y Más”, haciendo la parte de redes sociales, hablando de lo que comentaba la gente que nos estaba viendo, pero tuve que dejarlos porque ya empezaron a grabar en horarios que no podía, porque tengo mi otro trabajo formal. En ese programa estaba también el exjugador Carlos Hernández (el Zorro) y él me llamó y me contó que trabajaba en otro programa que se llama “Cracks” y que me iba a recomendar con Gilberto Martínez, porque le gustaría que trabajara con ellos haciendo exactamente lo mismo y ahí estuve como seis meses.

Su hija Maitte es su razón de ser y por la que dice bretea mucho.

- Hace poco incursionó en radio, ¿de qué trata “El Laboratorio”?

Tengo como seis meses en “El Laboratorio”, que se transmite los sábado (10 a. m. a 12 p. m.), primero fui como invitado y con el tiempo me terminé quedando. Ahora lo hacemos Daryl Araya, Enelia Rojas y yo. También los miércoles a las 8:30 p. m. hacemos un “live” (en vivo) en el Instagram del programa con algún invitado conocido o del medio.

El Laboratorio es una especie de revista, hablamos de temas actuales, más que todo de entretenimiento, chismes, redes sociales, música y de lo que está pasando.

- ¿Qué tal la experiencia de hacer radio?

¡Me encanta! Ha sido una experiencia increíble, me da chance de aprender muchas cosas, de conocer a mucha gente, de hacer contactos, porque a través de la radio también me ha salido animación de eventos.

- ¿Ha analizado dejar su trabajo formal en algún momento?

Ahorita estoy trabajando para varias marcas y no me va mal, no me quejo. Y sí me encantaría en algún momento llegar a establecer mi contenido en algunas plataformas más, por ahí estamos cocinando un podcast también y la idea es que cuando esto salga, empezar a monetizarlo y en algún momento dedicarme al 100% a esto.

- ¿Qué más le gustaría llegar a hacer en un futuro?

Tengo muchas metas, como volver a televisión, llegar a estar en eventos como Teletón, como cubrir eventos, que en este momento lo hago para marcas, pero desde mi Instagram, que es mi machete de trabajo, pero también me gustaría hacerlo para algún medio de comunicación también.

Además de pintarse su piel le encanta cambiar su color de cabello a cada rato.

- ¿Qué representa su hija en su vida?

Fui padre muy joven, a los 24 años, y yo decidí asumir la paternidad muy en serio. Realmente Maitte es el amor de mi vida, yo estoy enamorado de ella, y amo el tiempo de calidad juntos. Ella le ha venido a dar a mi vida un sazón diferente, creo contenido para mis redes con ella y eso me ha abierto puertas con marcas también. Ser papá para mí es lo máximo y de todo lo que hago, es lo que más disfruto.