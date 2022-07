Edgardo Camacho habló sin pelos en la lengua de Keyla Sánchez, Nicole Carboni y Diego Bravo

Edgardo Camacho fue uno de los periodistas y presentadores más destacados del desaparecido programa Intrusos de la farándula. Instagram

El reconocido periodista de espectáculos Edgardo Camacho estuvo en “Live” en Instagram donde opinó de algunos famositicos como Keyla Sánchez, Nicole Carboni y Diego Bravo.

El expresentador de Intrusos de la farándula tiene cinco años de vivira en Estados Unidos y fue invitado la noche del miércoles por los creadores de la página El Labortario CR (@ellaboratoriocr) a conversar con ellos sobre su vida y lo que está haciendo ahora. Esta página es de los locutores Daryl Araya, Frank Castillo y Ene Rojas, quienes además trabajan en Vox F.M..

En medio de la transmisión, al sancarleño le preguntaron qué opinaba sobre la situación de Keyla Sánchez y todo lo que ha acontecido desde que ocurrió su accidente de tránsito en marzo anterior. Esto fue lo que dijo:

“Creo que todos debemos enfrentar las consecuencias de nuestros actos, no podemos tapar el sol con un dedo; sin embargo, creo que alrededor de ella -por diferentes cosas- sí hay mucha envidia, pues les gustaría tener muchas cosas que tiene ella, que al final, regaladas o no regaladas, compradas o no compradas, con piscina plástica o de verdad, al final la gente siempre va a estar como en esa cizaña. La gente dice que no tuvo un castigo, las imágenes que vi de Keyla en ese momento a mí me parece que fue de verdad... ¡qué pecadito, verdad! Como dicen los ticos, creo que si uno no está en los zapatos de ella no puede enfrentar la situación emocionalmente que ella tuvo que haber vivido, porque ella tuvo que haber vivido un momento así y que es muy irresponsable”, mencionó.

El presentador de Intrusos le mandó un consejo a Keyla Sánchez en la transmisión de Instagram. Instagram

A pesar de que ahora está viviendo tan lejos de la farándula tica, Edgardo siempre está pendiente de lo que sucede en nuestro país y, según mencionó, espera que la conductora del 7 haya aprendido la lección de lo ocurrido.

“Ahí la veo haciendo de reportera, que ella no es reportera, pero al final le ofrecieron ese espacio. Todos tenemos derecho a una oportunidad. Yo espero que aprenda muchísimo de todo, porque ella a mí me parece que es muy tuanis, ella hizo práctica en Intrusos en algún momento (...). Mi punto de vista y mi opinión es tiene que hacerse responsable de sus actos, ojalá que aprenda, no es justo que la apedreen como lo han hecho (...), pero ese es el precio del montón del ‘like’ y el montón de cosas que hay que enfrentar por estar expuesto”, agregó.

Carboni no le cae bien

Al comunicador también le preguntaron qué opinaba de la siempre problemática Nicole Carboni y mencionó que a su parecer ella mentalmente no está bien. “Créanme que me desagrada muchísimo, me parece que es una mujer que en algún momento necesitó ayuda y no la recibió”, mencionó apenas le dijeron el nombre de la exconcursante de Miss Costa Rica.

“Esa mujer no abre la boca para decir una cosa buena, y de la abundancia del corazón habla la boca, así que qué lamentable, qué tristeza. No sé que es lo que carga, si es rencor, si es odio, si es tristeza, si es una persona infeliz, y ojo, se lo digo con todo el respeto (...) pero todavía está a tiempo de buscar ayudar y yo no sé quién o qué, pero (...) cada vez que le mencionan a fulana tira sapos y culebras”, dijo Edgardo.

El periodista mencionó que no tiene un buen recuerdo de Nicole Carboni cuando la entrevistaba. Archivo

Por último, le preguntaron sobre el trabajo que está haciendo el YouTuber Diego Bravo y contó que han conversado en un par de ocasiones por mensajes, pero que no le agrada la forma en que se expresa para dar sus chismes.

“No es un estilo que aplauda, yo no aplaudo el estilo de él (...). No me gusta como él se expresa, su estilo me parece si es como agresivo (...) pero diay, al final tiene un público que lo sigue, que le está generando en este momento supongo que dinero, canjes, no en vano tiene su show en TD Más”, mencionó.

Edgardo además dijo que no entiende por qué la gente ha pretendido compararlos si cuando él trabajaba en Intrusos nunca tuvo que decir palabrotas para hacer notas de chismes como lo hace Bravo en sus videos.

“Vi el último video de él contra Yiyo Alfaro y me parece que fue fuerte, o sea, los insultos, él le dice no sé qué, el otro le dice maricón, y yo dije: ‘¡y mae!, pero bueno, de seguro debe de tener sus buenas reproducciones y eso es lo que él busca“, agregó.

Edgardo mencionó que le encantaría entrevista a Diego Bravo y que no le cae mal. Archivo

El periodista, de 38 años, también contó que ha estado en conversaciones con un productor de televisión para hacer un programa de espectáculos juntos cuando regrese a Costa Rica, pero no quiso dar mayores detalles.

Además, reconoció que todo este tiempo lejos de su terruño y la muerte repentina de su madre durante la pandemia lo hicieron cambiar mucho y que ahora está muy enfocado en crecer espiritualmente.

Edgardo nos había contado en el 2020 que está viviendo en Charlotte, Estados Unidos, junto a unos familiares, y que allá le ha tocado trabajar en todo para ganarse sus dolaritos.

“He aprendido a hacer de todo, desde bartender y más; en buena hora mis hermanos tienen una compañía de remodelación, construcción, decoración de interiores desde hace 25 años, pero como dicen, zapatero a tu zapato y yo en eso soy pésimo”, dijo en la entrevista pasada.

El periodista ahora también le está poniendo duro al gimnasio en su estadía en Estados Unidos. Instagram

