Yiyo Alfaro le tiró durísimo a Diego Bravo y él no se quedó callado, le respondió con todo

Hace unos días Yiyo Alfaro aprovechó el pódcast que tiene con su amigo Choché Romano para tirarle unos filazos a Diego Bravo, quien tiene un canal de Youtube en el que se dedica a contar chismes de la farándula.

En el programa que fue publicado en Spotify el martes 19 de julio, Yiyo dejó muy en claro que jamás aceptaría que Bravo lo entrevistara y pareciera que eso le molestó bastante a Diego, ya que brincó y dijo que él no tenía ninguna intensión de hacerlo, hasta aseguró que la única vez que lo contactó para hacerle una pregunta fue cuando se decía que Yiyo andaba con Keyla Sánchez, pero el presentador de “Que buena tarde” le dejó en claro que nunca hablaría con él sobre el tema.

Yiyo dice que nunca permitiría que Diego Bravo lo entreviste. Foto: Archivo. (Captura Instagram)

En el pódcast, Yiyo le dio a entender a Diego que él lo necesitaba para sus notas de chismes.

“Ustedes necesitan de eso, en cambio yo no, yo necesito de mi gente hermosa que escucha esta vara”, manifestó Yiyo, quien además dijo que por lo general la gente no le toma cariño a las personas que están detrás de las páginas de chismes, en cambio a él sí.

[ Cantante Mr. Vegas también salió chivísima de nuestro país tras cancelación de conciertos ]

Pero Bravo le respondió que no es así y que al final los dos se dedican a crear contenido.

“A ver Yiyo, bájese de esa nube, las páginas de chismes no lo necesitan a usted, no sos Justin Bieber y su vida es cero relevante para el público. Mae, de usted no se hablaba y hasta que Keyla Sánchez le dio fuerza en redes sociales con el papelón que andaban haciendo y que te encantaba dar de qué hablar”, le respondió Bravo en el video que subió a su canal de Youtube y otras redes sociales.

“Así que no juegue de salsa, porque no llegás ni a vinagre, hipócrita”, dijo Bravo.

Diego dice que Yiyo es un "hipócrita". Foto: Cortesía.

[ Aquaman chocó y mandó a volar a motociclista con su lujoso carro ]

Yiyo aprovechó para rajar con algunos de sus logros.

“Yo dependo de lo que sale de mi creatividad, de la suya, de que a la gente le dé gracia porque tengo programa en tele, tengo programa acá (pódcast), soy el mae más seguido de Instagram (en el país) por la gente, por la gente chiva y linda, pero es predecible ¡ay va a llorar otra vez!”, dijo Yiyo.

A esto Diego respondió diciendo que la creatividad de Yiyo no existía porque para que la gente viera su programa de televisión necesitaba estar llevando invitados y que los juegos que hacía eran viejos y más que conocidos.

Lo que sí es cierto, es que por lo visto Yiyo y Diego no se pueden ver ni en pintura, pero pasan pendientes de lo que dice cada uno.