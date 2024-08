Exlocutor de Bésame, Jeffrey Cubillo, le saca provecho a su seductora voz en algo que pocos sabían

Jeffrey Cubillo tiene 28 años y unca carrera en la locución de 15. (Cortesía)

Casi un año después de que su nombre ocupara titulares en los medios por su despido de la emisora Bésame, de Multimedios, el locutor Jeffrey Cubillo vuelve a dar de qué hablar pero por otra razón.

A Jeffrey, el de seductora y romántica voz, le “cortaron los alimentos” en esa emisora a mediados de octubre del 2023; a poco de cumplir 10 años de ser uno de los locutores más queridos por el público de Bésame.

Tras su sorpresiva salida de las cabinas radiales, poco se ha sabido de él, pero este fin de semana varios videos que circularon en redes lo mostraron en una de las facetas que menos le conocimos cuando era locutor: la de cantante.

Cubillo estuvo en el cartel de artistas que el fin de semana pasado se presentaron con la Orquesta de Costa Rica en el teatro Eugene O’Neill, y ahí sorprendió a muchísimos con su talento para la cantada.

La Teja conversó con el joven de 28 años acerca de esa faceta y nos contó que era un talento que había dejado de lado cuando se inició como locutor, hace unos 15 años.

Jeffrey Cubillo reactivó su carrera musical, que estaba detenida porque se concentró a la locución radial. (Cortesía)

Jeffrey Cubillo narra cómo se hizo cantante

Jeffrey mencionó que creció en una familia que le encantaba escuchar música en la radio y de ahí nacieron sus dotes para la locución y para la cantada.

“De tanto escuchar uno empezaba a repetir y, de pronto, en las fiestas familiares uno cantaba algo y fui afinando el oído y mejorando”, mencionó el cartaginés quien vive en Santo Domingo de Heredia.

Así como recibió clases para ser locutor, llevó algunas para ser cantante. Artistas como María Marta López le ayudaron en su formación. Además, aprendió a tocar guitarra y también le hace algo al piano.

“Llegó otra etapa en la que cantábamos en las iglesias en algunas fechas importantes y a la gente le gustaba y a uno también; pero luego eso quedó estancado porque empezamos en la radio, a grabar comerciales, a presentar canciones y en el tema de los eventos. Así quedó guardado el tema de la música, pero igual dedicándome a cosas de la voz, incluso grabando para algunas marcas”, destacó.

Tras su salida de Bésame dedicó el tiempo a la locución comercial y a su trabajo como coordinador de la Dirección Nacional de Cooperación de la Cruz Roja, pero este 2024 el tema de volver a cantar le tocó la puerta.

Según contó, en los primeros meses del año le llegó una propuesta de la Orquesta de Costa Rica para que cantara en un concierto de ellos. Lo habían visto cantar en un video en redes y quedaron fascinados con lo que escucharon, por eso la invitación.

“Ahora tengo más libertad de poder ir a cantar un día, si sale un proyecto, y con la Orquesta de Costa Rica que es con la que he hecho un par de shows de la música que me gusta, que va también muy de la mano con lo que pasaba en Bésame que era la música romántica, la plancha, la cortavenas, y la verdad es que se disfruta mucho”, comentó.

Así canta el exlocutor de Bésame, Jeffrey Cubillo

Jeffrey Cubillo sigue siendo un gran romántico

Esa etiqueta de romántico que tiene no se le quita ni en su faceta de cantante, ya que cantarle al amor y al corazón es de lo que más disfruta; por aquello de los enamorados que les gusta sorprender a sus parejas.

“Me apego mucho a lo más clásico, a lo que me ha envuelto los últimos 15 años que es lo que llevo trabajando en la radio, que es la música romántica y que tenga algo qué decir y compartir. Música que realmente te enamore y te diga algo desde el corazón. Me gusta esa línea”, destacó.

El talentoso dijo que la gente le ha manifestado mucho apoyo en sus redes en esta nueva etapa y eso es reflejo del cariño que acumuló durante sus años en una cabina radial.

“Les ha gustado (al público). Siempre había muchísimo cariño y de todos los años que estuve con Bésame y en la radio es lo que más rescato, la gente que me sigue, gente que acompañé por mucho tiempo en las mañanas, en la tardes… y se siente muy rico saber que es una comunidad que te sigue por lo que has hecho”, consideró.

Jeffrey no le está abriendo las puertas a la cantada al cien por ciento, pero ahora que mostró su talento escondido no se cierra a hacer algunas presentaciones. En cuanto a la radio, no descarta regresar e incluso contó que rechazó algunas ofertas.

Jeffrey Cubillo trabajó en Bésame por casi una década. Su voz destacó por ser romántica y moderna, así como el slogan de la emisora.

“Fue un trabajo que hice durante 15 años y que no es fácil de dejar de lado de la noche a la mañana. Hace falta la gente, la música… Al final del día es importante compartir eso, los buenos ratos y sí hubo un par de ofertas en algún momento pero no vi que fuese a aportar mucho en esos espacios, porque no son tan afines a lo que hago con mi voz; pero sí, me encantaría volver”, concluyó.

Actualmente, además de su trabajo en la Cruz Roja y de los shows musicales en los que participa, Jeff graba anuncios de conocidas marcas costarricenses y extranjeras.