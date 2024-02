Exmeserita de El Chinamo le pide esto a Luis Miguel

Natalia Pereira, además de actriz, es maestra de preescolar.

La actriz Natalia Pereira no quiere salir decepcionada del concierto que Luis Miguel dará este jueves en Costa Rica en el Estadio Nacional, a las 7 de la noche.

De ahí que la intérprete de Solcito, la exmeserita de El Chinamo, le hizo cuatro peticiones al Sol de México, quien no la dejó muy convencida en el último concierto que dio en el país, en el 2019.

LEA MÁS: ¿Cómo es el concierto que dará Luis Miguel? Periodista tica ya lo vio y lo cuenta todo

La tibaseña pidió a LuisMi que cante y no tararee, que no le cambie la melodía a las piezas porque quiere escucharlas tal y como él las grabó y que no se pelee con los sonidistas del show, algo por lo que es muy conocido el mexicano.

Así mismo, Naty solicitó a Luis Miguel que salude al público con por lo menos un “hola, Costa Rica”.

“Eso sería para no salir tan decepcionada como nuestro último encuentro”, escribió Natalia este miércoles en sus historias de Instagram.

La mala noticia para Pereira es que todas esas cosas que ella mencionó fueron las que aseguró la periodista Glenda Medina que Luis Miguel no hacía en su “Tour 2024″ y que ella vivió en noviembre del año pasado en México.

Natalia Pereira hizo estas cuatro peticiones a Luis Miguel. (Instagram)

Medina contó a La Teja que El Sol suele cambiar las melodías de sus canciones, por lo que sugirió a sus fanáticos ir con la mente abierta a escucharlo cantar y no a cantar con él, porque muchos ritmos de sus piezas más emblemáticas, cambian.

LEA MÁS: ¿Qué fue esa confesión? A Solcito, la meserita de El chinamo, hay que andarle de larguito

También, Glenda mencionó que Luis Miguel no dice ni un hola, que no hay interacción con el público y que muchos coros deja que sea la gente que los cante para no afectar su voz.

“Se lo he dicho a varios de mis amigos, no esperen a ese Luis Miguel dando el máximo de su potencia con su voz porque en México no lo hizo, incluso se cuidó en algunas canciones haciendo que el público fuera el que cantara y coreara las canciones, y es entendible, puesto que tiene demasiadas fechas”, fue parte de los “avisos” que hizo Medina a pocas horas de que El Sol brille de noche en el coloso de La Sabana.

Natalia Pereira interpretó a Solcito por varios años en El Chinamo de canal 7. (Instagram)

LEA MÁS: Solcito, la meserita de El chinamo, pasa por un mal momento: “Pido humildemente sus oraciones”

Así que la tiernita Solcito está advertida ya que sus peticiones, es muy probable, que se queden sin cumplir.