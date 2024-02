¿Cómo es el concierto que dará Luis Miguel? Periodista tica ya lo vio y lo cuenta todo

Glenda Medina disfrutó con su hermano y personas muy queridas el conciertazo de Luis Miguel en México en noviembre del año pasado. (Cortes)

Si hay alguien en el país que se ha dado gustos viendo a Luis Miguel en conciertos, esa es la periodista Glenda Medina.

En México, Estados Unidos y en Costa Rica, la comunicadora ha “perseguido” al Sol de México en muchos de sus shows desde que se hizo su gran fan, en el 2018.

Así es, Medina no siempre admiró al intérprete de “La Incondicional”, pero hace seis años cuando el azteca lanzó el disco “México por siempre”, quedó flechada por él.

“Descubrí que estaba cantando mejor que nunca. La voz era inmejorable. Fui a verlo a México en el Auditorio Nacional y ahí nació el fanatismo por lo extraordinario que está cantando”, dijo la conocida periodista a La Teja.

Luis Miguel en su presentación del "Tour 2024" en México

El tour de “México por siempre” la tica también lo disfrutó en Miami (Florida, Estados Unidos) y en marzo del 2019 en el Estadio Nacional, en Costa Rica, el mismo lugar donde el cantante se presentará este jueves 8 de febrero, a las 7 de la noche.

En esta ocasión, Luis Miguel trae al país su “Tour 2024″, una gira con la que ya Glenda Medina se emocionó en noviembre del año pasado, cuando viajó a México para vivirla y que volverá a presenciar este jueves.

Glenda Medina guarda con mucho cariño esa rosa blanca que le regaló Luis Miguel en el 2019 cuando vino a Costa Rica. (Cortes)

Están advertidos

Rumbo al esperado reencuentro de ella y la fanaticada tica con su ídolo, Glen contó a este medio algunos detalles del show; entre esas cosas, las advertencias que le hizo a sus amigos más cercanos para evitarles decepciones.

“Hay mucha expectativa; sin embargo, y se lo he dicho a varios de mis amigos, no esperen a ese Luis Miguel dando el máximo de su potencia en su voz porque en México no lo hizo, incluso se cuidó en algunas canciones haciendo que el público fuera el que cantara y coreara las canciones, y es entendible puesto que tiene demasiadas fechas”, fue el primer “aviso” de la periodista, a quien siempre le gustó cubrir espectáculos.

Glenda Medina ya sabe qué esperar de Luis Miguel.

También, Glenda le dijo a los ticos que no esperen a un Luis Miguel conversón desde el escenario porque si no lo hizo en México que es su tierra, es poco probable que lo haga acá.

“No esperen que hable con el público o que salude. Vamos a ver si en Costa Rica lo hace, pero no está interactuando con el público porque se está cuidando mucho la voz”, dijo.

Luis Miguel en su concierto de noviembre del 2023 en México

Asimismo, sugirió a los seguidores del artista disfrutar intensamente el show y apreciar la calidad vocal que tiene Luis Miguel y que presume constantemente jugando con su voz y haciendo que sus canciones más populares suenen distinto a como se conocen.

“Hay que entender que Luis Miguel no es un artista para cantar con él igual que en un disco, porque si bien en muchas de sus canciones las canta como todos las conocemos, él tiende a jugar con su voz, a demostrar su talento vocal, a hacer acordes incluso imitando algunos de los instrumentos de su banda; entonces mucha gente dice que qué pereza que no pueda cantar con él, pero apreciemos el talento y los acordes y armonías que hace. Los que saben de música van a tener un buen espectáculo con esa calidad vocal que tiene Luis Miguel”, adelantó.

Glenda Medina junto al exdiputado Pablo Heriberto Abarca en el concierto de Luis Miguel del año pasado en México. (Cortes)

¿Está guapo?

Otro detalle de esta gira es que la tecnología tiene un gran protagonismo con algunos brazaletes rítmicos y drones que hacen que el Sol de México “alumbre” hasta el público que está más alejado de él.

Y para las vivillas que van a echarse un taquito de ojo con Luis Miguel, también hay noticias porque según la periodista, el mexicano está bastante bien a sus 53 años.

“Está muy guapo y muy bien conservado para su edad. Realmente se ve bastante bien”, aseguró Medina, quien considera que la exclusividad de Luis Miguel (reflejada en su negativa a dar entrevistas y en no aparecer en todo lado) es una parte importante de su éxito como cantante.

Glenda dice que si tuviera la oportunidad le llevaría un ramo de rosas blancas al azteca y un cartel con la leyenda “Dichosa Paloma”, en alusión a la diseñadora española Paloma Cuevas, la dueña del corazón del cantante de “La Bikina”.

Luis Miguel en concierto en noviembre del 2023 en México

Ninguna de las dos cosas podrá llevar la periodista al concierto, ya que la productora prohibió el ingreso de un montón de cosas y entre esas están las flores y los carteles.

Glenda se conforma con volver a verlo en el escenario y con la rosa blanca que él le regaló en el 2019, la última vez que había cantado en el país antes de este 2024.