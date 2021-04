Sí, lo acepto, he sido una miss irreverente en todo el sentido de la palabra, para bien o para mal. ¿Dígame cuál miss Costa Rica ha hecho Soho? ¿Cuántas reinas dicen sin pena alguna que se inyectaron las nalgas y tienen biopolímeros? ¿Cuántas misses han expuesto abusos como yo lo hice cuando denuncié al expresidente de la República? Más bien a mí no me gusta que me estén enlazando tanto con Miss Costa Rica porque eso pasó hace muchos años y porque no soy la típica miss que siempre va a andar con una gran sonrisa, que no dice una palabra fea y que siempre se va a comportar como una reina.