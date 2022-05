Exmiss Costa Rica Ivonne Cerdas vacila con que terminó con el novio pero reveló otra cosa

Ivonne y André ya están listos para dar un par más allá. Facebook.

La exmiss Costa Rica Ivonne Cerdas quiso hacer una broma en redes sociales que terminó con una revelación.

La hatillense se puso a jugar la dinámica de las preguntas en Instagram y le consultaron por el novio.

Ella, muy tranquila contestó, suponemos que en son de broma, que habían terminado y que fue muy duro para ella.

Sin embargo, en la siguiente historia mostró un video contando que no es cierto que terminaron, más bien ya viven juntos, según ella como roommates (compañeros de cuarto), aunque de fijo también es vacilando porque se les ve muy enamorados.

Recordemos que su novio André Licks Miranda se hizo muy famoso en el 2021 cuando apareció en un video llorando de la felicidad al ver a su amor quedar entre las 10 finalistas del Miss Universo.

Gran amor.

La Miss Costa Rica Ivonne Cerdas volvió a la vida normal luego de su gran participación en Miss Universo.

Ahora que está más relajada y tranquila, una de las primeras cosas que hizo fue agradecerle a su novio, André Licks Miranda, una de las personas que más la apoyó durante todo el proceso.

El enamorado muchacho y su reacción, al ver a su reina en el concurso, se hizo viral este domingo, pues con todo orgullo y en medio de lágrimas gritaba: “¡Te amo, te amo, te amo!”, desde la gradería del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida.

Ivonne le escribió este miércoles una bonita dedicatoria en redes sociales.

“Te quiero agradecer.

Nadie puede entender cuánto te involucraste en este sueño, y menos el desborde de emociones que sentiste junto a mí cuando entramos al top, porque aunque estuviste conmigo toda la semana, esperando día y noche en el hotel para verme pasar y tirarme una porra; o salir corriendo a comprar algo que ocupara, el verdadero trabajo comenzó 15 meses antes.

“El verdadero trabajo fue llevarme de arriba abajo para cumplir todas las obligaciones, ayudarme a organizar financiera y logísticamente todo lo que necesitaba para dar una buena participación. El verdadero trabajo fue no dormir y no comer en todo el día la noche antes de irnos por todo lo que había que hacer, quedarte de madrugada editando videos para que yo pudiera dormir, trabajar conmigo por horas para desarrollar una mejor comunicación, lo que tanto miedo me daba”.

Pero la reina no se quedó ahí, ya que siguió echándole porras a su amor.

“El verdadero trabajo fue quedarte pegando media madrugada letra por letra mi nombre en las maletas. El verdadero trabajo fue que más que novio fuiste, mánager, profesor y entrenador en prácticamente todo aspecto (menos pasarela jajajaja).

“Te vi sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo en este sueño. Te vi dejar de entrenar, dejar de dormir y hasta descuidar tu propia vida para ayudarme a llegar adonde llegué. Que fuéramos a hacer lo que hicimos, en medio de una pandemia, fue un milagro logístico y fuiste vos el que lo logró organizar. Hay una cosa que me queda clara en todo esto, y es que sin vos, yo jamás llego a donde llegué. Te amo y gracias amor”, agregó la modelo.

Sin duda que la actitud de ambos se ha vuelto un gran ejemplo para muchos, en tiempos en que el amor no abunda en las relaciones.

Habrá que estar al pendiente porque suena el rumor de que una vez terminadas las carreras del Miss Universo van a comer quequito, ya que la miss le preguntó directamente a André: ¿Ahora sí, dónde está mi anillo?

Gran ejemplo

El amor y el apoyo que le demostró André a su novia tocaron el corazón de muchas personas en Tiquicia, pues no es cualquiera el que se entrega de esa manera sabiendo que su pareja es observada por millones de personas en todo el mundo.

Las reinas de belleza Elena Correa y Karol Uzaga, vivieron una situación similar, ya que sus maridos las respaldaron al máximo cuando participaron en diferentes certámenes.

En el caso de Karol, quien está casada hace más de 20 años con el exfutbolista José Francisco Alfaro, fue en Mrs. Universe 2015, que se realizó en Bielorusia, cuando contó el gran apoyo que recibió de Cocha.

“En mi caso fue muy importante el apoyo de mi esposo, desde el día uno lo conversé con él y Fran fue el que me dio el empujón para participar, siempre me dijo que no me preocupara que él se encargaba de nuestras dos hijas, de la casa y de todo lo demás. De hecho, ahora que leí lo que puso Ivonne me identifiqué porque fue algo parecido a lo que yo viví, gracias a mi esposo”, señaló.

Para ella, lo que hizo André es de admirar.

Lo mismo piensa Elena, representante tica en Miss Universo en 2018 y casada con Carlos Rodríguez, desde el 2019.

En el momento del concurso, su ahora esposo, estuvo muy pendiente de lo que necesitara y siempre la respaldó.

“Cuando uno vive un momento así, un apoyo como ese es muy importante. Saber que hay otra persona que lo está dando todo por uno es fundamental, los días de estrés y frustración son muchísimos y si hay alguien que lo apoya a uno, creo que lo facilita mucho. Es un proceso largo (Miss Universo) y claramente la pareja debe entenderlo, adaptarse y apoyar al cien por ciento”, señaló Elena.

Sabe que no es fácil ser pareja de una reina de belleza y por eso valora el esfuerzo de André.

“Cuando yo vi el video de André se me salieron las lágrimas, de verdad que ella debería de sentirse muy afortunada de tener un novio como él porque es un proceso muy duro para ellos en todo, me parece que no puede haber encontrado un mejor compañero para la vida, está con la persona correcta”, afirmó.