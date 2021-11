La exmiss Costa Rica María Teresa Rodríguez fue víctima de estafa.

La guapa, quien actualmente se recupera de unas quemaduras que sufrió en sus piernas porque se le quebró un pichel con agua caliente, contó por medio de un en vivo que hizo en sus redes sociales, que está muy molesta debido a que una persona la engañó al hacerle pagar por unos muebles que nunca vio.

“No me gusta hacer ni dramas no problemas ni nada por el estilo, pero me di cuenta que es una persona que está estafando a mucha gente y no se vale. Estoy remodelando mi apartamento y esta persona me dijo que hiciéramos una alianza para vernos beneficiados los dos, algo que para mí es muy importante.

“Me dijo que me daba la cama por publicidad y yo le dije que los demás muebles se los pagaba, me mandó la cotización y le envié el pago el 23 de setiembre y, ¿adivinen qué? Desaparecido, nunca me envió fotos de los avances, de las mesitas de noche, de un espejo, de nada, no me contestaba los mensajes y me salió diciendo que qué pena porque alguien se robó la cuenta (de redes)”, dijo.

Tere dio los nombres de los perfiles de redes sociales de las empresas que maneja esta persona para quemarla, pues dice que cuando las revisó se enteró de que ella no es la única a la que le robaron.

Aseguró ella le recomendó a algunas de sus amigas al supuesto estafador, pero por dicha ellas no adelantaron ningún dinero.

La presentadora de Giros dice que tiene todas las pruebas y comprobantes de pago de la persona y que ya no sabe más de él, pues la bloquearon.

Además de que pronto hará la denuncia para evitar que más personas no tengan ese mismo problema.