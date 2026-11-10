Exmiss Costa Rica que dio a luz hace casi dos meses dice lo que más le emociona en medio postparto

Miss Costa Rica 2021, Valeria Rees, se encamina a los dos meses desde que dio a luz a su primera hija y en medio de su postparto habló de lo que más le emociona.

La modelo y exreina de belleza y su esposo Kurt Werner se convirtieron en papás el 24 de setiembre pasado.

Valeria Rees aseguró que hizo ejercicio hasta las 37.5 semanas de embarazo. (Instagram/Instagram)

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A mes y medio de dar a luz, Vale mencionó en Instagram que le emociona retomar el ejercicio, alzar pesas y ganar masa muscular.

Hizo ejercicio casi durante todo el embarazo

Según contó, hizo actividad física hasta las 37.5 semanas de embarazo y ya está lista para retomar lo que ama hacer.

Su objetivo, mencionó, es volver a hacer desplante búlgaro con peso de 80 libras y cuando eso suceda, advirtió, “nadie me hable”.

“Ustedes saben que amo el ejercicio. Fui hasta la semana 37.5 de embarazo al gym y fue más allá que por resultados físicos, claramente, porque uno embarazada solo se hace más grande, pero para mí es salud mental, es ser yo.

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“No hay que esperar el tiempo que sobra, es priorizar el ejercicio porque uno se lo merece, además no hay nada que le dé a uno más salud integral, buena alimentación a actividad física y salud mental”, dijo Rees.

Valeria Rees dio a luz el 24 de setiembre pasado. (Instagram/Instagram)

Lo que más le emociona

Mencionó que en esta etapa de mamá está muy emocionada con “volver a construir la parte física”.

“Me siento emocionada, ya que confío demasiado en mi disciplina pero sobre todo en el conocimiento de lo que nos da resultados, lo que realmente crea una estructura bonita y es ganar masa muscular. Las pesas son todo y ya quiero volver a alzar bien pesado”, mencionó.

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