Exmiss Costa Rica Valeria Rees le responde al periodista que habló mal de ella

Valeria Rees, miss Costa Rica 2021, es una de las figuras más destacadas del canal 1, que inició transmisiones este miércoles 15 de marzo.

Ella será la presentadora de un programa de espectáculos llamado “Fama 506″, que tiene un horario de lunes a viernes, a las 6 p.m.

Valeria Rees respondió a todo lo que le dijo el periodista Luis Miguel Rojas. (Rafael Pacheco Granados)

La modelo, de entrada, aclaró que en el espacio de farándula no se van a sentar a hablar mal de la gente, dice que la idea es crear contenido positivo.

“Yo, Valeria Rees, no me veo hablando mal de nadie, no sirvo para la chota”, expresó.

Obviamente, aprovechamos para preguntarle qué piensa sobre las palabras que dijo sobre ella el periodista Luis Miguel Rojas.

“O sea, la mae se va a sentar de lunes a viernes a hablar de la gente, sin tener contexto, porque no es periodista, ni es una persona que tenga trayectoria en espectáculos, para que sepa de asuntos relacionados al medio... Que si no quiere que hablen de ella, que mejor sea secretaria o contadora”, fue parte de lo que le dijo.

- ¿Se ve tirándole a la gente por ser un programa de farándula?

No me veo tirándole a nadie, a parte que no va a ser noticia si es algo negativo y todos decidimos qué tipo de programa queremos tener.

- ¿Qué promete este programa?

Queremos que al final del programa la gente se lleve aprendizaje, porque siempre hay noticias negativas, pero hay que tener una visión más allá, para no solo hablar mal de alguien.

- ¿Y si no le quedara de otra que tirarle a alguien?

En algún momento de mi vida sí le tiraba a la gente, pero fue cuando era más joven y cuando era inmadura, antes no sabía qué era tener elegancia y reputación, y ahora que tengo una reputación no la voy a descuidar.

- ¿Sabe quién es el periodista que habló de usted en redes sociales?

Desconozco quién es este periodista, de hecho hasta hace un rato me puse a analizar y en su momento sí le escribí por redes, para ver quién le había dado información mía, pero a él no lo conozco personalmente.

LEA MÁS: Periodista mandó a una exmiss Costa Rica a buscar trabajo como secretaria

- Entonces, ¿usted sí habló con el comunicador cuando él la criticó?

Le escribí a Luis Miguel, para que me dijera en dónde trabajaba, él malinterpretó mi mensaje. Yo soy muy dispersa, pero atando cabos, sí le había escrito, pero parece que él lo tomó como una discusión.

- ¿Cómo ve eso que él dijo de usted?

Nunca es bueno hablar antes de que pasen los hechos, a veces las personas hablan mal de alguien y al final les va bien, ese muchacho sí debería cuidarse más a la hora de hablar, además de que las cosas que dijo fueron un poco machistas.

Valeria Rees ha trabajado en el exterior como modelo y esta será su primera vez como conductora de televisión

- ¿Qué piensa que usara la profesión de secretaria para tirarle?

No tiene nada de malo que una mujer ejerza esa profesión, tienen más trabajo que la persona que se pone a hablar paja desde la casa. Son mujeres que luchan por salir adelante, tienen trabajito.

- ¿Qué cree de las personas que hablan mal de otras?

No se están cuidando su propia reputación antes de hablar y lo que hacen es quedar mal.

- ¿Cree que Luis Miguel está picado?

Yo no diría picado, pero es la naturaleza humana. Además hay que ver si él quiere, o no, que yo esté en el programa, que eso sería diferente. Eso queda a conciencia, no puedo hablar por los sentimientos de nadie, y yo creo que él está peleando solo.

- ¿Qué mensaje le daría al periodista?

Que siga luchando por sus sueños, que se enfoque en él, no en mí, porque enfocándose en mi persona no va a lograr nada. Si tiene tanta capacidad, experiencia y talento debería de aprovecharla y ver de qué manera se mete en algún programa. Ahorita lo que está haciendo es quedando mal por lo que dijo, cuántas mujeres trabajan de secretarias y mantienen sus casas y sus familias.

- ¿Cómo es su relación con canal 7?

Hasta el día de hoy tengo buena relación con Teletica.

Fama 506 es el nuevo espacio de chismes del país. Instagram.

- ¿Cómo se siente en su primer programa como conductora?

Estoy muy feliz, ya que será la primera vez como presentadora, estoy contenta por aprender, era algo que quería desde hace mucho tiempo y no podía dejar pasar la oportunidad que me brindó este canal. Me siento motivada para seguir creciendo.

- ¿Qué noticias son las que le gustan ?

Me encantan las noticias internacionales, me gusta ver cómo podemos cambiar algo negativo por algo positivo y que a la gente le quede el mensaje.

- ¿Volvería a los concursos de belleza o ya los dejó de lado ?

No descartó la posibilidad de prepararme para un Miss Grand; sin embargo, habría que analizar qué requisitos le piden.