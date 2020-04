Obviamente toda la noche me la pasé sin dormir pensando que sí lo tenía y dónde lo había adquirido, a cuáles personas me había acercado, porque yo me he tenido que cuidar mucho. Los doctores que me operaron en Colombia (en febrero de este año por un problema que tuvo con unos polímeros que se inyectó en los glúteos), me habían informado que los antibióticos que yo estoy tomando, hacen que yo tenga vulnerabilidad y las defensas se bajan.